Im Hitzesommer 2026 waren die heimischen Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und Campingplätze besser gebucht denn je. Im Sommerhalbjahr legten die Nächtigungen auf ein neues Rekordhoch von 85,7 Millionen zu. Besonders zwei Bundesländer sind bei heimischen Gästen gefragt ...
Die Rekordzahlen bei den Buchungen übertreffen das bisher beste Vorjahr nochmals um 2,7 Prozent. Das geht aus vorläufigen Daten der Statistik Austria vom Mittwoch hervor. Noch stärker als die Buchungen stieg die Zahl der Gäste auf 28,2 Millionen. Als Sommerhalbjahr gilt dabei der Zeitraum von Mai bis Oktober.
Niederösterreich und Burgenland schnitten schlecht ab
Fast zwei Drittel der Nächtigungsbuchungen stammten von Reisenden aus dem Ausland – das waren um 3,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Übernachtungen von Urlauberinnen und Urlaubern aus dem Inland erhöhten sich um 1,5 Prozent auf 24,2 Millionen. Die meisten Nächtigungen verbuchten die Bundesländer Tirol, Salzburg, Wien, Kärnten und die Steiermark. Am schwächsten schnitten Niederösterreich und das Burgenland ab, die als einzige ein leichtes Minus von 0,1 beziehungsweise 0,8 Prozent verzeichneten.
Inländer lieben die Steiermark
„Dabei nächtigten Gäste aus Österreich am häufigsten in der Steiermark und in Kärnten, während es internationale Gäste hauptsächlich nach Tirol und Salzburg zog“, berichtete Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk. Rund die Hälfte aller Nächtigungen von Gästen aus dem Inland verbuchten die drei Bundesländer Steiermark (4,5 Millionen), Kärnten (knapp 4 Millionen) und Salzburg (3,5 Millionen); allein auf die Steiermark und Kärnten entfiel gut ein Drittel (35,2 Prozent).
Reisende aus dem Ausland bevorzugten Tirol mit 21,4 Millionen Nächtigungen. In Salzburg waren es deutlich weniger (11,9 Millionen). Beide zusammen zogen 55,5 Prozent aller Auslandsbuchungen der Sommersaison auf sich.
Die meisten Gäste kommen aus Deutschland
Die insgesamt stärkste Nachfrage nach Urlaub in Österreich kam nach wie vor aus Deutschland – mit 32,5 Millionen Nächtigungen. Weit dahinter rangierten die Buchungszahlen von Gästen aus Österreich (24,2 Millionen). Mit massivem Abstand folgten dann die Niederlande mit knapp 4,5 Millionen Übernachtungen sowie die Schweiz und Liechtenstein.
Zuwachs auch von Jänner bis Oktober
Auch im bisherigen Kalenderjahr (Jänner bis Oktober 2026) war Österreich als Urlaubsland bei den Buchungen besser unterwegs als voriges Jahr. Die Nächtigungen kletterten den vorläufigen Daten zufolge um 1,9 Prozent auf 140,3 Millionen. Davon stammten 36 Millionen von Gästen aus dem Inland und 104,3 Millionen aus dem Ausland. Die Zahl der Urlauberinnen und Urlauber stieg um 3,3 Prozent auf 42,9 Millionen.
Im Rahmen der Nächtigungsstatistik werden die Ankünfte und Nächtigungen in entgeltlichen Beherbergungsbetrieben (gewerblich und privat) für alle Gemeinden erhoben, die mehr als 1000 Nächtigungen im Jahr aufweisen. Von den insgesamt 2092 österreichischen Gemeinden übermitteln somit 1594 Berichtsgemeinden monatlich Daten an Statistik Austria.
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