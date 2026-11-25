Niederösterreich und Burgenland schnitten schlecht ab

Fast zwei Drittel der Nächtigungsbuchungen stammten von Reisenden aus dem Ausland – das waren um 3,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Übernachtungen von Urlauberinnen und Urlaubern aus dem Inland erhöhten sich um 1,5 Prozent auf 24,2 Millionen. Die meisten Nächtigungen verbuchten die Bundesländer Tirol, Salzburg, Wien, Kärnten und die Steiermark. Am schwächsten schnitten Niederösterreich und das Burgenland ab, die als einzige ein leichtes Minus von 0,1 beziehungsweise 0,8 Prozent verzeichneten.