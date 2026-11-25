Die Polizei im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW) nutzt für ihre Datenanalyse künftig Technologie aus Deutschland statt aus den USA. Das Startup Celonis habe nach einer europaweiten Ausschreibung den Zuschlag erhalten, teilte das Düsseldorfer Innenministerium am Dienstag mit. Der Vertrag habe eine Laufzeit von maximal sieben Jahren. Zum Auftragsvolumen machte die Behörde keine Angaben.
„Die Polizei muss Daten schnell und sicher analysieren“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul. „Nun haben wir dafür einen deutschen Anbieter gefunden, der genau das anbietet, was wir brauchen.“ Die Konditionen seien darüber hinaus günstiger als beim bisherigen Anbieter Palantir.
Entscheidung für „digital souveräne Lösung“
Für Celonis ist dies der erste Auftrag in Deutschland über die Lieferung der Ende Oktober vorgestellten KI-Datenanalysesoftware „Celonis für Ermittlungs- und Sicherheitsbehörden“. Diese führe Daten aus den Systemen zusammen, die Behörden bereits nutzen. „So können sie erkennen, wer und was miteinander verbunden ist, und wie einzelne Ereignisse wie Anrufe, Kontrollen, Meldungen oder Festnahmen abgelaufen sind.“
Das Münchener Unternehmen äußerte sich am Dienstag erfreut über die Entscheidung des NRW-Innenministeriums. „Nun geht es darum, unsere digital souveräne Lösung zu implementieren, um den Ermittlern eine leistungsstarke Datenanalyseplattform für ihre tägliche Arbeit bereitzustellen.“
Reul macht sich seit Längerem für den Einsatz europäischer Alternativen zu Palantir in der Kriminalitätsbekämpfung stark. Die Software des umstrittenen US-Konzerns ist bei den Strafverfolgungsbehörden Bayerns, Baden-Württembergs und Hessens im Einsatz.
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