Entscheidung für „digital souveräne Lösung“

Für Celonis ist dies der erste Auftrag in Deutschland über die Lieferung der Ende Oktober vorgestellten KI-Datenanalysesoftware „Celonis für Ermittlungs- und Sicherheitsbehörden“. Diese führe Daten aus den Systemen zusammen, die Behörden bereits nutzen. „So können sie erkennen, wer und was miteinander verbunden ist, und wie einzelne Ereignisse wie Anrufe, Kontrollen, Meldungen oder Festnahmen abgelaufen sind.“