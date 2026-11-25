Nächster Rückschlag für Nina Astner: Die ÖSV-Dame zog sich im Riesentorlauftraining in Österreich einen Einriss des vorderen Kreuzbandes zu und wird länger ausfallen. Die 26-jährige Tirolerin verpasste nach einem Trainingssturz im Oktober wegen einer Knochenprellung am rechten Unterschenkel bereits das Saisonauftaktrennen in Sölden.
Nach den heimischen Technik-Bewerben in Gurgl übersiedelt der Damen-Skiweltcup nach Nordamerika. Nina Astner muss weiterhin auf einen Start verzichten, die ÖSV-Dame verletzte sich erneut.
Die Tirolerin zog sich beim Riesenslalom-Training einen Einriss des vorderen Kreuzbandes zu und muss eine Trainings- und Wettkampfpause einlegen. Wie lange die 26-Jährige ausfällt, ist noch offen.
Acht Damen nominiert
Am kommenden Wochenende stehen in Killington (USA) ein Riesenslalom (28.11.) und ein Slalom (29.11) auf dem Programm. Cheftrainer Johannes Zöchling hat insgesamt acht Damen für die Rennen nominiert.
Das Aufgebot für Killington
Riesenslalom:
Stephanie Brunner, Franziska Gritsch, Ricarda Haaser und Julia Scheib
Slalom:
Natalie Falch, Franziska Gritsch, Lisa Hörhager, Katharina Huber und Katharina Truppe
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