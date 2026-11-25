Nächster Rückschlag für Nina Astner: Die ÖSV-Dame zog sich im Riesentorlauftraining in Österreich einen Einriss des vorderen Kreuzbandes zu und wird länger ausfallen. Die 26-jährige Tirolerin verpasste nach einem Trainingssturz im Oktober wegen einer Knochenprellung am rechten Unterschenkel bereits das Saisonauftaktrennen in Sölden.