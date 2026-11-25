Ein vierbeiniger Gast einer niederösterreichischen Hundepension kassierte heftige Tritte – weil er gebellt hatte. Der dazugehörige Videobeweis dürfte unter anderem dazu geführt haben, dass die Veterinärbehörde am Dienstag den Pensionsbetrieb vorerst untersagte. Die Betreiberin selbst spricht von einer „Schmutzkampagne“.
Es ist der Albtraum jedes Hundehalters: Man gibt seinen geliebten Vierbeiner ein paar Tage in eine Hundepension, während man selbst verreist oder Termine hat, wo der Hund nicht mitgenommen werden kann. Man wähnt das Tier in Sicherheit und gut versorgt – doch das Gegenteil ist der Fall und man selbst bekommt davon überhaupt nichts mit.
Genau das dürfte sich am letzten Wochenende in einer Hundepension in Niederösterreich zugetragen haben. Auf einem der „Krone“-Tierecke zugespielten Video ist zu sehen, wie ein in der Wiese angebundener Hund einsam im Gras steht und immer wieder kurz bellt.
Offenbar sehr zum Missfallen der Betreiberin der Pension, denn mit den Worten „Halt die Klappe jetzt“ kommt sie auf ihn zu und verpasst ihm Tritte mit dem Fuß, bis sein Hinterteil einsackt und er zu Boden geht. Danach bindet sie ihn los und reißt mehrmals wild an der Leine und tritt erneut fest zu.
Mit Handy gefilmt
Dass dieser brutale Umgang nun ans Tageslicht kommt, ist einer beherzten Tierfreundin beim Spaziergang zu verdanken. Sie sah den angebundenen Hund, hörte ihn bellen und zückte das Handy, als sie die lauten Worte hörte, die den Hund zum Aufhören bewegen sollten.
Sofort Polizei gerufen
„Hunde auf diese Art anzubinden ist verboten, daher wollte ich das filmen. Dass ich Zeugin einer derartig brutalen Misshandlung werde, hätte ich nicht erwartet“, so die Frau im Gespräch mit der „Krone“-Tierecke. Sie handelte goldrichtig: Sie verständigte noch an Ort und Stelle die Polizei.
Diese dürfte wenig später in der Hundepension Nachschau gehalten und den Besitzer des Tiers ermittelt haben. „Im Zuge meiner Aussage auf der Inspektion habe ich erfahren, dass die Hündin bereits 13 Jahre alt ist. Wahnsinn, dass man ein so altes Tier so grausam behandelt“, so die Augenzeugin.
Tierhalteverbot wird überprüft
Auf „Krone“-Anfrage bestätigt die Landespolizei Niederösterreich die laufenden Ermittlungen und das Einschreiten der Veterinärbehörde. Der zuständige Bezirkshauptmann teilt schriftlich mit: „Die Hunde konnten aufgrund der festgestellten Haltungsbedingungen nicht in der Pension bleiben. Die Polizei wird nun kontrollieren, ob wie vorgeschrieben alle verbliebenen Hunde am Dienstag von ihren Haltern abgeholt wurden“.
Der genaue Sachverhalt wird nun überprüft, bis auf Weiteres darf dort keine Hundepension betrieben werden. Ob die gesetzlichen Voraussetzungen für ein Tierhalteverbot vorliegen, wird nun ebenfalls geprüft.
Ein großes Lob gebührt der Bezirkshauptmannschaft und der Polizei, die sofort eingeschritten sind und weiteres Tierleid verhindert haben.
Maggie Entenfellner, Leiterin der Tierecke
Bild: Reinhard Holl
Schmutzkampagne?
Die „Krone“ erreichte die Betreiberin am Telefon und befragte sie zu den Vorwürfen. „Ich habe momentan eine große Schmutzkampagne“, so die Beschuldigte. Sie würde dazu lieber schriftlich antworten, eine diesbezügliche Anfrage blieb von ihrem eingeschalteten Anwalt vorerst aber unbeantwortet ...
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