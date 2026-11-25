Es ist der Albtraum jedes Hundehalters: Man gibt seinen geliebten Vierbeiner ein paar Tage in eine Hundepension, während man selbst verreist oder Termine hat, wo der Hund nicht mitgenommen werden kann. Man wähnt das Tier in Sicherheit und gut versorgt – doch das Gegenteil ist der Fall und man selbst bekommt davon überhaupt nichts mit.