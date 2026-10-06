KI-Deepfakes: 50 weitere EU-Abgeordnete betroffen

„Stellen Sie sich vor, Sie machen morgens den Laptop auf und sehen Nacktbilder von sich, im Internet veröffentlicht. Aber Sie haben nie Nacktbilder gemacht. Das ist mir und vielen anderen Frauen geschehen“, so Schilling in einer Pressekonferenz am Montagnachmittag im Straßburger EU-Parlament. Das sei „ein schreckliches Gefühl, das uns krank macht“. Und auch schwierig für die Demokratie: „Denn wenn Frauen, die kandidieren, denken: Moment, wenn ich kandidiere, dann erscheinen Nacktbilder von mir im Internet, dann ist das einschüchternd. Es macht Angst.“