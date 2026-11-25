Die Sprecherin der Seenotrettungsorganisation Sea-Watch in Italien, Giorgia Linardi, ist nach Angaben der Organisation über mindestens zwei Monate mit einer Spionagesoftware überwacht worden. Zwei Gutachten konnten mindestens sieben Infektionen ihres iPhones zwischen dem 27. Mai und dem 3. August 2021 nachweisen, teilte Sea-Watch am Mittwoch mit. Die NGO kündigte an, Strafanzeige gegen Unbekannt bei der Staatsanwaltschaft in Rom erstatten zu wollen.
Den Untersuchungen zufolge könnte die eingesetzte Software weitreichenden Zugriff auf das Gerät ermöglicht haben. Wer hinter den Angriffen steckt und welche Spyware eingesetzt wurde, ist unklar. Die Gutachten hätten sogenannte Zero-Click-Infektionen festgestellt. Dabei wird ein Gerät ohne Zutun der betroffenen Person angegriffen. Solche Methoden würden häufig von technisch hochentwickelten Akteuren eingesetzt, darunter möglicherweise staatliche Stellen, teilte Sea-Watch mit. Apple habe Linardi nicht über einen möglichen Spyware-Angriff informiert.
Nicht der erste Fall von Spyware-Überwachung
Der Fall reiht sich nach Angaben von Sea-Watch in eine Serie ungeklärter Überwachungsmaßnahmen gegen Menschenrechtsaktivisten und Journalisten in Italien ein. Im Jahr 2025 war durch die „Paragon-Leaks“ bekannt geworden, dass die Gründer der Seenotrettungsorganisation Mediterranea zwischen 2020 und 2024 telefonisch und mit der Spionagesoftware Graphite überwacht worden sein sollen. Auch Angriffe auf den Journalisten Francesco Cancellato und den Menschenrechtsaktivisten David Yambio sind bisher nicht vollständig aufgeklärt.
Die Organisation sieht in den Vorfällen einen Zusammenhang mit wachsenden Einschränkungen der Arbeit von Menschenrechtsorganisationen in Europa. Seit 2017 seien in Deutschland, Italien, Malta, den Niederlanden und Spanien mindestens 105 Verwaltungs- oder Strafverfahren gegen zivile Seenotretter eingeleitet worden. Allein 2025 seien in der Europäischen Union mindestens 110 Menschen angeklagt oder vor Gericht gestellt worden, weil sie Migranten unterstützt hätten, teilte Sea-Watch mit.
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