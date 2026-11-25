Nicht der erste Fall von Spyware-Überwachung

Der Fall reiht sich nach Angaben von Sea-Watch in eine Serie ungeklärter Überwachungsmaßnahmen gegen Menschenrechtsaktivisten und Journalisten in Italien ein. Im Jahr 2025 war durch die „Paragon-Leaks“ bekannt geworden, dass die Gründer der Seenotrettungsorganisation Mediterranea zwischen 2020 und 2024 telefonisch und mit der Spionagesoftware Graphite überwacht worden sein sollen. Auch Angriffe auf den Journalisten Francesco Cancellato und den Menschenrechtsaktivisten David Yambio sind bisher nicht vollständig aufgeklärt.