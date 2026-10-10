Zeppelin-Pionier in Rust wie ein Weltstar bejubelt

Heute vor genau 100 Jahren war ein legendärer Zeppelin-Pionier auf „Propagandareise“ im Burgenland. Später überflog er Mörbisch als „Dankeschön“ für große Spendenbereitschaft der Bevölkerung. Das Stadtarchiv in Rust führte genau Buch darüber.
Sein Name ist heute nur noch wenigen ein Begriff, doch zu seiner Zeit war Dr. Hugo Eckener (1868-1954) ein Weltstar. Er gilt als der berühmteste Luftschiffkapitän und war angesehener Leiter der Zeppelin-Werke. Im Oktober 1924 hatte das Luftschiff LZ 126 unter seiner Führung in 81 Stunden von Friedrichshafen aus im Nonstop-Flug erstmals den Atlantik überquert. Als LZ 126 in Lakehurst im US-Bundesstaat New Jersey gelandet ist, empfingen Zehntausende begeisterte Amerikaner die Crew.
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