Zeppelin-Pionier in Rust wie ein Weltstar bejubelt

Sein Name ist heute nur noch wenigen ein Begriff, doch zu seiner Zeit war Dr. Hugo Eckener (1868-1954) ein Weltstar. Er gilt als der berühmteste Luftschiffkapitän und war angesehener Leiter der Zeppelin-Werke. Im Oktober 1924 hatte das Luftschiff LZ 126 unter seiner Führung in 81 Stunden von Friedrichshafen aus im Nonstop-Flug erstmals den Atlantik überquert. Als LZ 126 in Lakehurst im US-Bundesstaat New Jersey gelandet ist, empfingen Zehntausende begeisterte Amerikaner die Crew.