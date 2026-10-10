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Vor 100 Jahren

Zeppelin-Pionier in Rust wie ein Weltstar bejubelt

Burgenland
10.10.2026 11:00
Luftschifffahrt à la Zeppelin im Höhenflug: An glorreiche frühere Zeiten erinnern die ...
Luftschifffahrt à la Zeppelin im Höhenflug: An glorreiche frühere Zeiten erinnern die Konstruktionen von einst bei „Action-Events“ in Friedrichshafen bis heute.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Heute vor genau 100 Jahren war ein legendärer Zeppelin-Pionier auf „Propagandareise“ im Burgenland. Später überflog er Mörbisch als „Dankeschön“ für große Spendenbereitschaft der Bevölkerung. Das Stadtarchiv in Rust führte genau Buch darüber.

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Sein Name ist heute nur noch wenigen ein Begriff, doch zu seiner Zeit war Dr. Hugo Eckener (1868-1954) ein Weltstar. Er gilt als der berühmteste Luftschiffkapitän und war angesehener Leiter der Zeppelin-Werke. Im Oktober 1924 hatte das Luftschiff LZ 126 unter seiner Führung in 81 Stunden von Friedrichshafen aus im Nonstop-Flug erstmals den Atlantik überquert. Als LZ 126 in Lakehurst im US-Bundesstaat New Jersey gelandet ist, empfingen Zehntausende begeisterte Amerikaner die Crew.

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