Ein Möbelriese auf Mission Herzenssache! XXXLutz will gemeinsam mit Mentoring Austria etwas bewegen, das sich nicht im Möbelhaus kaufen lässt. Mit der neuen Kampagne „Du von mir. Ich von Dir.“ werden jetzt Menschen gesucht, die Kindern und Jugendlichen Zeit, Mut und Unterstützung schenken. Warum es diese Aktion braucht, wie man Mentor wird und warum XXXLutz mitmischt? Dazu mehr im Video.