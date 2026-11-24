Biomethan-Produzenten fordern die Bundesregierung zum Handeln auf. Grund dafür ist das fehlende Erneuerbares-Gas-Gesetz. Wichtige Investitionen für die Zukunft würden dadurch verhindert, heißt es.
Seit April produziert die Familie Haller in Markt Allhau (Bezirk Oberwart) Biomethan aus dem Stallmist des eigenen Rinderbetriebes – die „Krone“ berichtete. Wichtige Investition wurden im Hinblick auf das seit Jahren angekündigte Erneuerbares-Gas-Gesetz getätigt. Der Beschluss dafür fehlt aber noch immer. „Wir haben investiert, weil uns die Politik über Jahre einen verlässlichen Rahmen für die Einspeisung von Biomethan in Aussicht gestellt hat“, erzählt Christoph Haller, der als Land- und Energiewirt tätig ist. Nur mit dem Gesetz könne man diesen Weg langfristig absichern.
Mit ihrer Anlage kann die Familie Haller aktuell 375 Normkubikmeter Biomethan pro Stunde in das Gasnetz einspeisen. „Markt Allhau zeigt, dass die Einbindung von Biomethan nicht nur technisch einwandfrei und ganzjährig funktioniert, sondern auch, dass ein optimierter Netzanschluss erfolgt“, so Gerhard Wischenbarth, Prokurist bei Netz Burgenland. Gelungen sei dies in enger Abstimmung zwischen der Familie Haller und dem Netzbetreiber.
Durch das fehlende Gesetz sind solche Projekte bisher die Ausnahme. Die Branche fordert noch heuer den Beschluss: „Jede weitere Woche ohne Gesetz heißt: Investitionen bleiben aus, viel Geld geht für Importe aus dem Ausland verloren und heimisches Potenzial bleibt ungenutzt“, betont Hannes Hauptmann, Biogas-Obmann des Kompost & Biogas Verbands Österreich.
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