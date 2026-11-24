Seit April produziert die Familie Haller in Markt Allhau (Bezirk Oberwart) Biomethan aus dem Stallmist des eigenen Rinderbetriebes – die „Krone“ berichtete. Wichtige Investition wurden im Hinblick auf das seit Jahren angekündigte Erneuerbares-Gas-Gesetz getätigt. Der Beschluss dafür fehlt aber noch immer. „Wir haben investiert, weil uns die Politik über Jahre einen verlässlichen Rahmen für die Einspeisung von Biomethan in Aussicht gestellt hat“, erzählt Christoph Haller, der als Land- und Energiewirt tätig ist. Nur mit dem Gesetz könne man diesen Weg langfristig absichern.