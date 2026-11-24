Es ist bald so weit. Ab 30.11. arbeitet das Team des Tiermedizinischen Zentrums in Gols. Die Ordination in Weiden am See ist ab diesem Zeitpunkt geschlossen. Offizielle Eröffnung ist dann am 5. Dezember mit einem Tag der offenen Tür.
Wie berichtet zieht das Tiermedizinische Zentrum rund um Daniel Rieder und Philipp Figueroa von Weiden am See nach Gols. Das Gebäude der ehemaligen Hanffirma wurde Anfang des Jahres von der Mag. Job’s Verwaltungs GmbH gekauft und umgebaut. Seit 9. November ist Mag. Job’s Apotheke Gols am Standort, ab 30. November auch das Tiermedizinische Zentrum.
Auf 480 m² werden wie zuvor in Weiden Daniel Rieder, Philipp Figueroa, dessen Frau Susanne und Jennifer Hauser für ihre tierischen Patienten da sein. Die Praxis in Weiden ist ab diesem Tag geschlossen!
Das chirurgische Leistungsangebot spannt den Bogen von klassischen Weichteil-OPs über Notoperationen, minimalinvasiver Chirurgie bis hin zur komplexen Frakturversorgung und orthopädischer Chirurgie, wie zum Beispiel Kreuzbandriss oder Kniescheibenluxation. In der neuen Praxis kommt zudem ein CT-Gerät dazu.
Auch Tierarztkollegen haben die Möglichkeit bei Spezialfällen, die in der kleinen Praxis des Haustierarztes nicht abgedeckt werden können, ihre Patienten an das Zentrum zu überweisen. Der Notdienst zwischen 7 und 22 Uhr bleibt bestehen. Die offizielle Eröffnung findet am 5. Dezember mit einem Tag der offenen Tür von 10 bis 14 Uhr statt. Achtung, an diesen Tagen gibt es keine reguläre Ordi, sondern nur einen Notdienst!
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