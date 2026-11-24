Auch Tierarztkollegen haben die Möglichkeit bei Spezialfällen, die in der kleinen Praxis des Haustierarztes nicht abgedeckt werden können, ihre Patienten an das Zentrum zu überweisen. Der Notdienst zwischen 7 und 22 Uhr bleibt bestehen. Die offizielle Eröffnung findet am 5. Dezember mit einem Tag der offenen Tür von 10 bis 14 Uhr statt. Achtung, an diesen Tagen gibt es keine reguläre Ordi, sondern nur einen Notdienst!