Trauerfeier am Wochenende

Wie berichtet, wurde der langjährige Parteichef der Freien Wähler am 4. November leblos in einem Hotelzimmer in Berlin gefunden. Am selben Tag hatte der 55-Jährige noch über gesundheitliche Probleme geklagt. Am Wochenende wurde der Politiker jetzt in Niederbayern beigesetzt. Ungefähr 2000 Menschen kamen zu der Zeremonie am Samstag. Auch die örtliche Blaskapelle, Fahnenabordnungen der Vereine und Jagdhornbläser kamen zum letzten Geleit.