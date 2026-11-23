Nach dem überraschenden Tod des bayerischen Vize-Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger wollen die Freien Wähler eine Doppelspitze einführen. Einer von zwei Landesvorsitzenden soll Digitalminister Fabian Mehring werden (siehe Video oben). Der zweite Vorsitz soll an jemanden aus der Kommunalpolitik gehen.
Als denkbare Kandidatin und de facto als Favoritin gilt Aiwangers langjährige Lebenspartnerin Tanja Schweiger, die Landrätin im Kreis Regensburg ist. Aber auch andere Landräte sind denkbar. Fixiert wurden inzwischen mit Tobias Gotthardt der neue Wirtschaftsminister in Bayern und mit Thorsten Glauber der neue stellvertretende Ministerpräsident. Staatssekretär im Wirtschaftsministerium soll der bisherige parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion, Felix Locke, werden.
Die finale Entscheidung über die neuen Landesvorsitzenden wird bei einer vorgezogenen Wahl auf der nächsten Landesversammlung fallen. Die Entscheidung über den künftigen Bundesvorsitz soll im kommenden Jahr getroffen werden. Dort muss sich Mehring zur Abstimmung stellen.
Trauerfeier am Wochenende
Wie berichtet, wurde der langjährige Parteichef der Freien Wähler am 4. November leblos in einem Hotelzimmer in Berlin gefunden. Am selben Tag hatte der 55-Jährige noch über gesundheitliche Probleme geklagt. Am Wochenende wurde der Politiker jetzt in Niederbayern beigesetzt. Ungefähr 2000 Menschen kamen zu der Zeremonie am Samstag. Auch die örtliche Blaskapelle, Fahnenabordnungen der Vereine und Jagdhornbläser kamen zum letzten Geleit.
„Ihn weiterhin in unserer Mitte zu haben, in seinem Sinne weiterzumachen, ich glaube, das ist das größte Vermächtnis“, sagte seine Lebensgefährtin Schweiger. Sie sprach von einer „unglaublichen Solidaritätswelle“, die nach der Todesnachricht eingesetzt habe. Aiwanger sei „ein Mensch ohne Fassade“ gewesen, habe stets Klartext geredet und die Sprache des Volkes gesprochen, sagte Pfarrer Saju Thomas.
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