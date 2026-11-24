Millionen von Fans, internationale Rekorde und ausverkaufte Stadien: Stray Kids zählen zu den erfolgreichsten K-Pop-Acts der Welt. Jetzt kommen die südkoreanischen Superstars erstmals nach Wien! Wie groß die Begeisterung ist, zeigte sich beim Ticketverkauf für die Bundeshauptstadt. Das Wiener Ernst-Happel Stadium ist fast ausverkauft. Die achtköpfige Boygroup feierte 2018 ihr Debüt in Südkorea und hat sich seither einen festen Platz in der internationalen Musikszene erarbeitet. Ihr Erfolgsrezept: kraftvolle Beats, spektakuläre Choreografien und selbstproduzierte Songs. Für Österreichs K-Pop-Fans wird damit ein lang ersehnter Konzertwunsch Wirklichkeit.