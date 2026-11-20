Alarm über Polen:
Unbekanntes Flugobjekt stürzt ab und fängt Feuer
Russland hat in der Nacht auf Freitag und am Morgen die Ukraine mit schweren Luftangriffen überzogen. In den polnischen Luftraum drang in dieser Zeit ein unbekanntes Flugobjekt ein. Dies erinnert an einen ähnlich gelagerten Vorfall vor wenigen Monaten.
Während schwerer russischer Luftangriffe auf die Ukraine ist erneut ein Flugobjekt in den Luftraum über Polen eingedrungen und abgestürzt. Die Absturzstelle in der Region Lublin im Osten des Landes werde derzeit gesichert, sagte ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft.
60 Kilometer von ukrainischer Grenze entfernt
„Wir wissen, dass es sich um ein Flugobjekt handelt und dass es auf Feldern in der Nähe der Ortschaft Nowy Lipowiec im Landkreis Bilgoraj abgestürzt ist.“ Die Ortschaft liegt etwa 60 Kilometer von Polens Grenze zur Ukraine entfernt.
So sieht der Ort des Absturzes des Flugobjekts aus:
„Wir prüfen derzeit zwei mögliche Luftraumverletzungen. Wir sammeln Informationen sowohl von Verbündeten als auch von Anwohnern … Aber natürlich verfügen wir auch über Aufzeichnungen unserer Radarsysteme“, erklärte ein Sprecher der polnischen Armee dem TV-Sender TVN24.
Tusk: „Gegenwärtig gibt es keine Gefahr aus der Luft“
Regierungschef Donald Tusk schrieb auf X, Vertreter der zuständigen Sicherheitsorgane seien vor Ort. Gegenwärtig gebe es keine Gefahr aus der Luft. Im Verteidigungsministerium tagte ein Krisenstab. Präsident Karol Nawrocki werde auf dem Laufenden gehalten, sagte der Chef seines Sicherheitsrats, Bartosz Grodecki.
Polens Regierungschef Donald Tusk meldete sich zu Wort:
Ende Juli war eine Rakete in Polens Luftraum eingedrungen und nahe dem Ort Tarnawa Kolonia abgestürzt. Verletzt wurde niemand. Nach polnischen Regierungsangaben handelte es sich um einen russischen Marschflugkörper vom Typ CH-101.
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