Wieso nimmt Gewalt gegen Frauen zu? Sind antiquierte Rollen und bizarre Ideale schuld? Mit Fragen wie diesen beschäftigt sich ab heute die neue Ausstellung „16 Tage, 16 Gesichter“ in Eisenstadt. Im „Krone“-Interview kritisiert Organisatorin Alexandra Baldwin nicht nur strukturelle Benachteiligungen für Frauen – Stichwort: ungleiche Bezahlung, fehlendes Gleichgewicht bei Kindererziehung und Care-Arbeit und den Gender Pension Gap – sondern auch den politischen Umgang mit Gewalttätern.
„Unsere Welt ist absurd! Auf der einen Seite verstehen wir uns als moderne, fortschrittliche Gesellschaft. Auf der anderen Seite inszenieren sich junge Frauen auf Social-Media-Plattformen entweder als Hausmütterchen und glorifizieren im Sinne der Tradwife-Bewegung althergebrachte Rollenbilder. Oder, sie eifern seltsamen Schönheits-und Schlankheitsidealen hinterher und halten dies für einen vermeintlichen Akt der Selbstbestimmung“, sagt Alexandra Baldwin (56) in Anspielung auf den aktuellen „Heroin-Chic“. Schon in den 1980er-Jahren habe es Studien gegeben, die zeigten, dass Frauen nach dem Konsum bestimmter Frauenzeitschriften tendenziell depressiver waren: „Wir sollten uns also fragen: Was tun wir uns da eigentlich an?“
Aber auch „Manosphere“-Communities, in denen Männer ein extrem dominantes und frauenfeindliches Frauenbild verbreiten, bereiten der Betriebsratsvorsitzenden der Hochschule Burgenland Kopfzerbrechen. Denn hinter diesen Phänomenen stecken ihrer Meinung nach nicht nur „große Unsicherheiten bei beiden Geschlechtern und ein starkes Bedürfnis in vorgefertigte Rollen zu passen“, sondern auch ein immenses Gefahrenpotenzial, dass insbesondere in Partnerschaften finanzielle und emotionale Abhängigkeiten zunehmen – und damit auch verschiedene Formen von Gewalt: „Die steigende Zahl an Femiziden in Österreich zeigt nur die Spitze des Eisbergs.“
Wo bleiben die Männerhäuser?
“Um Frauen wie Männer für das Thema zu sensibilisieren, hat Baldwin die Ausstellung „16 Tage, 16 Gesichter“ organisiert, die ab heute Abend bis 10. Dezember an der Hochschule Burgenland in Eisenstadt zu sehen ist. 23 Künstlerinnen rufen dabei mit ihren kreativen Werken dazu auf, sich genauer anzusehen, welchen Stellenwert Frauen haben. „Es geht nicht darum, alle Männer unter Generalverdacht zu stellen. Es geht darum, eingefahrene Rollenbilder zu hinterfragen, Missstände anzusprechen und eine gesellschaftspolitische Diskussion anzuregen“, sagt Baldwin.
Im „Krone“-Interview kritisiert sie nicht nur strukturelle Benachteiligungen für Frauen – Stichwort: ungleiche Bezahlung, fehlendes Gleichgewicht bei Kindererziehung und Care-Arbeit oder den Gender Pension Gap – sondern auch den systemischen Umgang mit Gewalttätern: „Warum müssen Frauen, die Hilfe und Schutz suchen, mit ihren Kindern ins Frauenhaus ausweichen? Warum gibt es keine Männerhäuser, wo diejenigen, die Leid verursachen, über Psychotherapie und Antigewalttraining lernen, Emotionen besser zu regulieren und Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen?“ – Eine durchaus berechtigte Frage.
„Krone“: Die Ausstellung „16 Tage, 16 Gesichter“ versammelt künstlerische Arbeiten zu unterschiedlichen Formen von Gewalt gegen Frauen.
Warum halten sich diese Ungleichheiten so hartnäckig, obwohl wir uns als moderne und fortschrittliche Gesellschaft verstehen?
Gewalt gegen Frauen ist so alt wie die Menschheit. In patriarchalen Gesellschaften wurden Frauen lange Zeit als Besitz betrachtet – zunächst vom Vater, später vom Ehemann. Die Gesellschaft hat es über Jahrhunderte nicht geschafft, die Würde der Frau so zu schützen, dass sie tatsächlich ein freies und selbstbestimmtes Leben führen kann. Heute schreiben wir uns Gleichberechtigung groß auf die Fahnen. Trotzdem sind die alten Muster nicht verschwunden. Körperliche, sexuelle, emotionale, psychische und strukturelle Gewalt sind allgegenwärtig. Gleichzeitig entstehen neue Formen und Kanäle. Oft nehmen wir Ungerechtigkeiten gar nicht mehr bewusst wahr, weil sie seit Jahren zu unserem Alltag gehören. Wir haben uns daran gewöhnt. Deshalb sollten wir uns fragen: Was trage ich dazu bei, Ungleichheit zu erhalten oder sogar zu verstärken?
Ist Gewalt auch eine Frage der Erziehung und Prägung?
Auf jeden Fall. Menschen, die als Kinder Gewalt erleben – etwa in der Beziehung ihrer Eltern –, verinnerlichen oft bestimmte Verhaltensweisen und übernehmen sie später möglicherweise als normal. Wenn wir als Gesellschaft etwas verändern wollen, brauchen wir deshalb auf allen Seiten Selbstreflexion. Aber es braucht auch Mut. Mut, Missstände anzusprechen, wenn man spürt, dass etwas nicht stimmt. Wir müssen außerdem darauf achten, welche Kommentare wir selbst machen. Es hilft wenig, sich als Feministin zu bezeichnen und gleichzeitig das Outfit oder die Figur einer anderen Frau zu kritisieren. Ich habe kein Recht, darüber zu bestimmen, was eine andere Frau anzieht, mit wem sie sich trifft oder wen sie als Partnerin oder Partner wählt.
Welche Mitschuld tragen Frauenzeitschriften am Problem?
Sie vermitteln mitunter widersprüchliche Erwartungen. Auf der einen Seite soll eine Frau Karriere machen, auf der nächsten gesund und fit sein und auf der übernächsten möglichst ausgeglichen und glücklich. Gleichzeitig wird ihr vermittelt, dass sie einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen muss. Wir sind heute in einer Situation, in der Frauen sich Operationen unterziehen, um einem Idealbild näherzukommen. Natürlich stellt sich dabei die Frage nach der Selbstbestimmung: Jede Frau soll mit ihrem Körper machen können, was sie möchte. Aber ich frage mich schon, warum sie etwas macht. Wenn eine junge Frau ihre Lippen aufspritzen lässt und sagt, sie tue das ausschließlich für sich selbst, weil sie sich dann schöner findet, muss man doch fragen dürfen: Warum findet sie sich damit schöner? Weil sie einem Ideal entspricht, das sie ständig irgendwo präsentiert bekommt? Schönheitsideale entstehen nicht im luftleeren Raum. Sie kommen aus unserer Umwelt und werden gesellschaftlich geprägt. Und sie binden enorm viel Energie. Während Frauen damit beschäftigt sind, dass ihre Haare sitzen und ihre Kleidergröße stimmt, muss sich ihr männlicher Chef möglicherweise nie Gedanken über sein Äußeres machen. Dazu kommt: Frauen können es der Gesellschaft scheinbar ohnehin nie recht machen. Pflegen sie sich, gelten sie als eitel. Tun sie es nicht, sind sie schlampig. Bleiben sie bei den Kindern zu Hause, werden sie als faul kritisiert. Gehen sie arbeiten, gelten sie als Rabenmütter.
Frauen stellen die Hälfte der Weltbevölkerung und sind trotzdem in vielen Bereichen benachteiligt. Warum?
Wir leben nach wie vor in einem System, das überwiegend von Männern bestimmt wird. Gleichzeitig tragen auch Frauen selbst dazu bei, dass bestimmte Strukturen bestehen bleiben. Das geschieht häufig nicht aus freien Stücken, sondern aufgrund von Abhängigkeiten. Nehmen wir die weibliche Genitalverstümmelung. Sie wird oft auch von Frauen innerhalb der Familie betrieben – von Müttern, Tanten oder Schwestern. Warum? Weil Mädchen dadurch einen bestimmten Wert auf einem Heiratsmarkt erhalten sollen. Sie sollen einem gesellschaftlichen Ideal entsprechen, um später einen Partner zu finden. Das zeigt, wie tief solche Abhängigkeiten reichen. Wenn eine Mutter mehrere Töchter hat und sich gegen diese Tradition entscheidet, kann das in einer Gesellschaft, in der Frauen wirtschaftlich von einem Ehemann abhängig sind, massive Konsequenzen für die Zukunft ihrer Kinder haben.
Frauen sind also häufig in einem System gefangen, in dem ihr Wert von außen bestimmt wird. In einer Gesellschaft ist es die beschnittene Frau, in einer anderen die operierte, die besonders dünne oder die besonders kurvige. Es gibt ganz unterschiedliche Ausprägungen desselben Phänomens. Es ist für Frauen offenbar nicht selbstverständlich, einfach nur zu existieren. Sie sehen sich ständig einem Ideal verpflichtet, dem sie nacheifern sollen. Bei Männern ist dieser Druck längst nicht so lebensbestimmend.
Verändert sich dieses Rollenverständnis im Laufe eines Frauenlebens?
Das ist eine interessante Frage. Wenn man das Leben einer Frau über den gesamten Lebenszyklus betrachtet, stellt man fest, dass manche Abhängigkeiten mit zunehmendem Alter und insbesondere nach der Menopause relativiert werden. Viele Frauen berichten, dass sie sich dann freier fühlen. Vielleicht, weil sie nicht mehr unbedingt einem Schönheitsideal entsprechen müssen. Vielleicht auch, weil sie sich wirtschaftlich eine gewisse Unabhängigkeit aufgebaut haben.
Ich habe früher Französisch studiert und mich dabei mit der Figur der verwitweten Frau in der französischen Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts beschäftigt. Faszinierend fand ich, dass die Witwe plötzlich Freiheiten hatte, die verheirateten Frauen verwehrt blieben. Sie konnte beispielsweise Besitz haben und selbst über ihr Leben entscheiden.
Sie kennen dieses Witwenmodell auch aus eigener Erfahrung. Ihr Mann ist früh gestorben, Sie waren Alleinerzieherin. Hat das Ihren Blick auf Frauenrechte geprägt?
Das kann durchaus sein. Ich weiß nicht, ob ich mich gerade deshalb so entwickelt habe, weil ich bestimmte Dinge anders gelebt habe als viele Frauen in meinem Umfeld. Ich bin außerdem ungewöhnlich aufgewachsen. Mein Großvater hat mich und meinen Cousin erzogen, weil die Frauen in der Familie arbeiten gingen und er bereits in Pension war. Damals war das eine große Ausnahme. Dadurch habe ich vielleicht früh erlebt, dass Familienrollen nicht zwangsläufig so aussehen müssen, wie es einem klassischen Familienmodell entspricht. Ich weiß einfach, dass Männer genauso gut Kinder erziehen können. Und ich bin, glaube ich, ganz gut geworden.
Die Ausstellung richtet sich nicht ausschließlich an Frauen. Welche Rolle sollen Männer dabei spielen?
Eine Veränderung kann nur im Miteinander der Geschlechter funktionieren. Außerdem glaube ich, dass es auch für Männer befreiend wäre, wenn sie nicht ständig vorgefertigten Rollen entsprechen müssten. Ich bin überzeugt, dass viele Männer ebenfalls unter Erwartungen leiden.
Was wünschen Sie sich, dass die Besucherinnen und Besucher aus der Ausstellung mitnehmen?
Dass sie beginnen, genauer hinzuschauen. Dass sie sich selbst und ihr eigenes Verhalten hinterfragen. Wo trage ich dazu bei, Ungleichheit aufrechtzuerhalten? Wo nehme ich Dinge als selbstverständlich hin, die eigentlich ungerecht sind? Und dass wir als Gesellschaft mehr aufeinander aufpassen. Es geht nicht darum, alle Männer unter Generalverdacht zu stellen. Es geht darum, Missstände anzusprechen und eingefahrene Rollenbilder zu hinterfragen. Die Ausstellung soll dafür Denkanstöße geben. Denn Veränderung beginnt auch damit, dass wir Dinge, die lange als normal gegolten haben, nicht länger hinnehmen.
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