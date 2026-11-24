Welche Mitschuld tragen Frauenzeitschriften am Problem?

Sie vermitteln mitunter widersprüchliche Erwartungen. Auf der einen Seite soll eine Frau Karriere machen, auf der nächsten gesund und fit sein und auf der übernächsten möglichst ausgeglichen und glücklich. Gleichzeitig wird ihr vermittelt, dass sie einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen muss. Wir sind heute in einer Situation, in der Frauen sich Operationen unterziehen, um einem Idealbild näherzukommen. Natürlich stellt sich dabei die Frage nach der Selbstbestimmung: Jede Frau soll mit ihrem Körper machen können, was sie möchte. Aber ich frage mich schon, warum sie etwas macht. Wenn eine junge Frau ihre Lippen aufspritzen lässt und sagt, sie tue das ausschließlich für sich selbst, weil sie sich dann schöner findet, muss man doch fragen dürfen: Warum findet sie sich damit schöner? Weil sie einem Ideal entspricht, das sie ständig irgendwo präsentiert bekommt? Schönheitsideale entstehen nicht im luftleeren Raum. Sie kommen aus unserer Umwelt und werden gesellschaftlich geprägt. Und sie binden enorm viel Energie. Während Frauen damit beschäftigt sind, dass ihre Haare sitzen und ihre Kleidergröße stimmt, muss sich ihr männlicher Chef möglicherweise nie Gedanken über sein Äußeres machen. Dazu kommt: Frauen können es der Gesellschaft scheinbar ohnehin nie recht machen. Pflegen sie sich, gelten sie als eitel. Tun sie es nicht, sind sie schlampig. Bleiben sie bei den Kindern zu Hause, werden sie als faul kritisiert. Gehen sie arbeiten, gelten sie als Rabenmütter.