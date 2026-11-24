Nach dem bestialischen Gewaltakt gegen seine eigene Katze ist nun gegen einen 35-Jährigen im Burgenland Anklage wegen Tierquälerei erhoben worden. Der Mann steht im dringenden Verdacht, das Tier grob misshandelt und mit einer Rohrzange erschlagen zu haben. Auch soll er versucht haben, die Katze mit einem Spaten zu enthaupten.