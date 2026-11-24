Nach dem bestialischen Gewaltakt gegen seine eigene Katze ist nun gegen einen 35-Jährigen im Burgenland Anklage wegen Tierquälerei erhoben worden. Der Mann steht im dringenden Verdacht, das Tier grob misshandelt und mit einer Rohrzange erschlagen zu haben. Auch soll er versucht haben, die Katze mit einem Spaten zu enthaupten.
Die grausame Tat soll der Burgenländer Mitte September in Rechnitz verübt haben – und hielt alles mit Videos und Fotos fest. Anschließend vergrub er die Katze auf einem Misthaufen im Garten. Grund für die grausame Tat? Der Mann gab gegenüber der Polizei an, dass die Katze ihn gekratzt habe.
Auch Unterbringung beantragt
Der Mann soll während der Tat zurechnungsfähig gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt erhob nun Anklage gegen den 35-Jährigen und beantragte die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum, denn es bestehe die Gefahr, dass er weitere Straftaten verübt.
Ein Prozesstermin steht noch nicht fest. Aus der Untersuchungshaft, in der er sich im September befand, wurde der mutmaßliche Täter – wie berichtet – nach etwa zehn Tagen entlassen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.