Die Geheimdienste mit den gefährlichsten Hackern

IT-Security-Forscher auf der ganzen Welt beobachten das Treiben der staatlichen Geheimdienst-Hacker seit Jahren mit großer Sorge und nennen fortschrittliche staatliche Hackergruppen „Advanced Persistent Threats“ (APT) – fortgeschrittene dauerhafte Bedrohungen. Bei den Methoden und Zielen der einzelnen Gruppen gibt es jedoch gravierende Unterschiede: Die einen sind auf Zerstörung aus, die anderen auf Informationen, wieder andere auf Geld. Krone+ zeigt Ihnen die gefährlichsten Geheimdienst-Hacker.