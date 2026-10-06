Die Geheimdienste mit den gefährlichsten Hackern

Sabotage und Spionage findet in unserer modernen Welt immer stärker im Internet statt: Mächtige Geheimdienste leisten sich eigene Hackergruppen mit besonderen Fähigkeiten. Sie saugen Kryptogeld ab, durchleuchten für ihre Auftraggeber unliebsame Personen, platzieren Hintertüren für spätere Sabotageangriffe. Aber welche Staats-Hacker sind die gefährlichsten?
IT-Security-Forscher auf der ganzen Welt beobachten das Treiben der staatlichen Geheimdienst-Hacker seit Jahren mit großer Sorge und nennen fortschrittliche staatliche Hackergruppen „Advanced Persistent Threats“ (APT) – fortgeschrittene dauerhafte Bedrohungen. Bei den Methoden und Zielen der einzelnen Gruppen gibt es jedoch gravierende Unterschiede: Die einen sind auf Zerstörung aus, die anderen auf Informationen, wieder andere auf Geld. Krone+ zeigt Ihnen die gefährlichsten Geheimdienst-Hacker.
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