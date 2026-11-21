Im dichten Winternebel blitzen leuchtende Augen auf – Kettenrasseln erzeugt Gänsehaut und mit Getöse laufen zottelige Krampusse auf die Menge zu: „Angst ist nicht grundsätzlich etwas Negatives. Menschen suchen bewusst Spannung und besondere Grenzerfahrungen, solange sie sich dabei in Sicherheit fühlen. Beim Krampuslauf reagiert der Körper mit erhöhter Aufmerksamkeit und einem beschleunigten Herzschlag“, weiß die klinische Psychologin Tanja Thomas-Tammegger.