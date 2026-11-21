Krampusläufe leben vom Wechselspiel zwischen Schrecken und Erschrecken. Doch Übergriffe auf Läufer und Zuschauer zeigen, dass Respekt zunehmend verloren geht. Eine Psychologin erklärt, was hinter der Lust am Gruseln und der Gewalt steckt – und warum Angst keine Schwäche ist.
Im dichten Winternebel blitzen leuchtende Augen auf – Kettenrasseln erzeugt Gänsehaut und mit Getöse laufen zottelige Krampusse auf die Menge zu: „Angst ist nicht grundsätzlich etwas Negatives. Menschen suchen bewusst Spannung und besondere Grenzerfahrungen, solange sie sich dabei in Sicherheit fühlen. Beim Krampuslauf reagiert der Körper mit erhöhter Aufmerksamkeit und einem beschleunigten Herzschlag“, weiß die klinische Psychologin Tanja Thomas-Tammegger.
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