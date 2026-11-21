Die US-Midterm-Elections sind geschlagen – doch was bedeutet das eigentlich für heimische Unternehmen, die jenseits des Atlantiks dicke Geschäfte machen wollen? Wer in diesen Tagen mit Experten spricht, merkt schnell: Die Stimmung ist deutlich besser, als man es angesichts von Zollturbulenzen und politischem Lärm vermuten würde.
Peter Hasslacher, der österreichische Wirtschaftsdelegierte in New York, bringt es im Gespräch mit der „Krone“ auf den Punkt: „Die Stimmung ist besser, als man glaubt“. Für rot-weiß-rote Firmen bleibt der amerikanische Markt ein absoluter Sehnsuchtsort und der wichtigste Überseemarkt schlechthin. Krone+ zeigt, wer dort jetzt blendend verdient und worauf es ankommt, um in den USA Erfolg zu haben.
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