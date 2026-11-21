Peter Hasslacher, der österreichische Wirtschaftsdelegierte in New York, bringt es im Gespräch mit der „Krone“ auf den Punkt: „Die Stimmung ist besser, als man glaubt“. Für rot-weiß-rote Firmen bleibt der amerikanische Markt ein absoluter Sehnsuchtsort und der wichtigste Überseemarkt schlechthin. Krone+ zeigt, wer dort jetzt blendend verdient und worauf es ankommt, um in den USA Erfolg zu haben.