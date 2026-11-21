Seit Juli wird in einer Wohnanlage in der Kempfstraße in Klagenfurt gewerkelt. Doch die Baustelle sorgt für Ärger bei den dortigen Bewohnern. Die Eigentümergemeinschaft beklagt massive Belastungen, Schäden und fehlende Information. Die Stadt entschuldigt sich.
Seit Monaten ist kein Ende in Sicht: In der Kempfstraße sorgt eine Baustelle von „Klagenfurt Wohnen“ für Ärger. Seit Anfang Juli werden in der Wohnanlage mit 70 Einheiten sechs davon generalsaniert, die die letzten zwei Jahre leer gestanden sind. In einer Beschwerde an die Stadt schildert die Eigentümergemeinschaft allerdings massive Probleme für Bewohner und einen Friseursalon im Haus.
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