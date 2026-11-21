Seit Monaten ist kein Ende in Sicht: In der Kempfstraße sorgt eine Baustelle von „Klagenfurt Wohnen“ für Ärger. Seit Anfang Juli werden in der Wohnanlage mit 70 Einheiten sechs davon generalsaniert, die die letzten zwei Jahre leer gestanden sind. In einer Beschwerde an die Stadt schildert die Eigentümergemeinschaft allerdings massive Probleme für Bewohner und einen Friseursalon im Haus.