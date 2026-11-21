Liefering erlebte gegen Wacker Innsbruck einen Nachmittag zum Vergessen: Nach einer halben Stunde stand es bereits 0:3 aus Sicht der Jungbullen. Diese waren auch in Hälfte zwei trotz Überzahl völlig harmlos und chancenlos.
Eine erste Hälfte zum Vergessen: Wacker Innsbruck kam beim Zweitliga-Gastspiel bei Liefering in den ersten 45 Minuten zu drei Chancen und verwertete vor 646 Fans alle. Liefering ging mit hängenden Köpfen in die Kabinen und war zu diesem Zeitpunkt schon in Überzahl, weil Florian Kopp wegen Foulspiels (36.) Rot gesehen hatte.
Auch mit Johannes Moser blieb Liefering völlig harmlos
Zur Pause kam Johannes Moser für Raphael Kosakiewic ins Spiel. Nach vorne präsentierten sich die Jungbullen kaum aktiver, und hinten weiterhin so offen wie ein Scheunentor. Das zieht sich durch den gesamten Herbst: Die Elf von Trainer Danny Galm hat die drittmeisten Gegentore erhalten. Nur Schlusslicht Hertha Wels und Rapid II (je 31) haben mehr erhalten.
Und offensiv ist Liefering zwar das zweitstärkste Team. Das sah man gegen Wacker allerdings gar nicht. Chancen waren trotz der Überzahl Mangelware. So feierten die zahlreich mitgereisten Fans aus Tirol einen verdienten 3:0-Sieg.
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