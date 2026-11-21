Auch mit Johannes Moser blieb Liefering völlig harmlos

Zur Pause kam Johannes Moser für Raphael Kosakiewic ins Spiel. Nach vorne präsentierten sich die Jungbullen kaum aktiver, und hinten weiterhin so offen wie ein Scheunentor. Das zieht sich durch den gesamten Herbst: Die Elf von Trainer Danny Galm hat die drittmeisten Gegentore erhalten. Nur Schlusslicht Hertha Wels und Rapid II (je 31) haben mehr erhalten.