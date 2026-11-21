Zu einem spektakulären Unfall kam es in der Nacht auf Samstag in Schwaz im Tiroler Unterland. Gegen 2.20 Uhr verlor der Lenker eines Transporters aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte über einen Abhang in eine darunterliegende Hofeinfahrt.
Der Lenker war ersten Informationen zufolge auf einer Landesstraße im Ortsteil Ried in Richtung Osten unterwegs, als er zunächst eine Gartenmauer touchierte. In weiterer Folge kam das Fahrzeug über den rechten Fahrbahnrand hinaus und stürzte über einen angrenzenden Abhang hinunter.
In Hofeinfahrt gegen Wärmepumpe
Der Transporter landete schließlich in einer Hofeinfahrt und kam schwer beschädigt auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Wagen prallte offenbar auch gegen einen Betonsockel samt darauf befindlicher Wärmepumpe.
Lenker konnte sich selbst befreien
Laut ersten Informationen konnte sich der Lenker eigenständig aus dem Unfallwrack befreien. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er zur weiteren medizinischen Behandlung in das Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert. Der Verletzungsgrad ist nicht bekannt.
Aufwendige Fahrzeugbergung
Die alarmierte Stadtfeuerwehr Schwaz sicherte die Unfallstelle und führte die notwendigen Aufräumarbeiten durch. Zudem unterstützten die Einsatzkräfte den Abschleppdienst bei der aufwendigen Bergung des Unfallfahrzeugs. Nähere Details sind noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.
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