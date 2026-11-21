Der Chip-Riese Nvidia hat einen Schlussstrich unter die Ära von Jensen Huang an der Konzernspitze gezogen – aber US-Präsident Donald Trump will das nicht wahrhaben. Er würde es vorziehen, dass Huang „sich groß entschuldigt“ und zu Nvidia zurückkommt, sagte Trump. Huang habe dafür gesorgt, dass Nvidia anderen Chip-Unternehmen „zehn Jahre voraus“ sei.
Der 63-jährige Huang trat vergangene Woche zurück, nachdem mindestens zwei außereheliche Affären bekanntgeworden waren. Bei einer der Geliebten, einer Managerin des damaligen Nvidia-Kunden Megaspeed, haben US-Sicherheitsbehörden den Verdacht, dass sie vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden war. Die andere ist Berichten zufolge eine Top-Managerin von Nvidia, die Huang unterstellt war.
Trump: „Übrigens, er ist ein Mann ...“
Trump bezog sich bei seinen Äußerungen anlässlich einer Pressekonferenz am Freitag im Weißen Haus auf die Affären Huangs. „Übrigens, er ist ein Mann“, sagte der US-Präsident.
„Er hat einige schlechte Entscheidungen getroffen, aber er ist eine brillante Person.“ Amerika sei ein „Land zweiter Chancen“ – und er würde gerne sehen, „dass Jensen eine zweite Chance bekommt“.
Amerika ist ein Land zweiter Chancen – und ich würde gerne sehen, dass Jensen Huang eine zweite Chance bekommt.
Inzwischen stehen aber auch immer mehr Fragen zu möglichen Lieferungen leistungsstarker Nvidia-Chips nach China in Umgehung von US-Verboten im Raum. Auch Megaspeed wird von US-Behörden verdächtigt, da mitgemischt zu haben. US-Finanzminister Scott Bessent forderte Nvidia auf, schnell aufzuklären, wer im Unternehmen wann was wusste. Für Dezember wurde Huang auch in Kongressausschüssen vorgeladen.
Kalifornien will von Nvidia Aufklärung zu China-Lieferungen
Nvidia hatte zuvor von der kalifornischen Generalstaatsanwaltschaft eine Ermittlungs-Vorladung zugestellt bekommen. Damit vergrößern sich die Sorgen der Anleger, die bereits die herausragenden Quartalsergebnisse überschatteten. Die Ermittler untersuchen, ob Nvidia oder Huang zugelassen haben, dass technisch führende Chips oder vertrauliche Informationen nach China gelangt sind und ob das Unternehmen Investoren und Öffentlichkeit über diese Risiken eventuell in die Irre geführt habe.
Ermittlungen: Aktionäre getäuscht?
Laut „Wall Street Journal“ ermittelt auch die US-Börsenaufsicht SEC gegen Nvidia, unter anderem, ob die Mitteilungen des Unternehmens die Aktionäre getäuscht hätten. Seit Anfang Oktober hat sich der Börsenwert von Nvidia fast halbiert. Nvidia ging zum Börsenschluss mit einem Minus von 14 Prozent ins Wochenende. Damit fiel der Kurs auf den tiefsten Stand seit Mai 2025 und baute die Gesamtverluste seit dem Rekordhoch vom 6. Oktober auf 47 Prozent aus. Das Unternehmen hat seit seinem Rekordstand nun rund 2,7 Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung verloren, was in etwa dem Wert von Amazon.com entspricht.
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