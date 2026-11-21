Ermittlungen: Aktionäre getäuscht?

Laut „Wall Street Journal“ ermittelt auch die US-Börsenaufsicht SEC gegen Nvidia, unter anderem, ob die Mitteilungen des Unternehmens die Aktionäre getäuscht hätten. Seit Anfang Oktober hat sich der Börsenwert von Nvidia fast halbiert. Nvidia ging zum Börsenschluss mit einem Minus von 14 Prozent ins Wochenende. Damit fiel der Kurs auf den tiefsten Stand seit Mai 2025 und baute die Gesamtverluste seit dem Rekordhoch vom 6. Oktober auf 47 Prozent aus. Das Unternehmen hat seit seinem Rekordstand nun rund 2,7 Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung verloren, was in etwa dem Wert von Amazon.com entspricht.