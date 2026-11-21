Welche Rolle spielen problematische Männlichkeitsbilder oder Gewaltfantasien in Internetforen?

Männer entziehen sich noch immer gerne Erziehungsaufgaben. Burschen fehlen dadurch oft männliche Bezugspersonen. Auch die Vorstellung, dass Gewalt in den eigenen vier Wänden kaum noch vorkommt, ist eine Illusion – psychische wie physische Gewalt sind leider nach wie vor gang und gäbe. Betroffene ziehen sich dann mitunter in Online-Welten zurück, wo sie anonym Frust ablassen können. Sie spielen Spiele, die oft nicht für ihr Alter geeignet sind. Viele Eltern wissen gar nicht, was ihre Kinder im Internet machen. Es fehlt ihnen an Kontrolle, manchmal auch schlicht am Wissen über mögliche Gefahren.