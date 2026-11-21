Nach der Verurteilung eines erst 17-Jährigen wegen Mordes stellt sich die Frage, was Jugendliche zu derartiger Gewalt treibt. Welche Rolle spielen Familie, Internet und problematische Männlichkeitsbilder? Wir sprachen mit einem Psychologen über Warnsignale und Prävention.
„Krone“: Was kann dazu führen, dass ein junger Mensch eine derart extreme Gewaltbereitschaft entwickelt?
Jan Ulm: Dafür gibt es viele mögliche Faktoren. Eine wichtige Rolle spielt das familiäre Umfeld. Beide Elternteile sind heute häufig berufstätig und stark eingespannt. Wenn es dann etwa in der Schule Probleme gibt – sei es aufgrund schlechter Leistung oder Mobbings –, fehlt zu Hause jemand, der darauf entsprechend reagieren kann. Schaffen es Kinder und Jugendliche nicht aus eigener Kraft, ihren Selbstwert zu stärken, kann das natürlich Folgen haben.
Welche Rolle spielen problematische Männlichkeitsbilder oder Gewaltfantasien in Internetforen?
Männer entziehen sich noch immer gerne Erziehungsaufgaben. Burschen fehlen dadurch oft männliche Bezugspersonen. Auch die Vorstellung, dass Gewalt in den eigenen vier Wänden kaum noch vorkommt, ist eine Illusion – psychische wie physische Gewalt sind leider nach wie vor gang und gäbe. Betroffene ziehen sich dann mitunter in Online-Welten zurück, wo sie anonym Frust ablassen können. Sie spielen Spiele, die oft nicht für ihr Alter geeignet sind. Viele Eltern wissen gar nicht, was ihre Kinder im Internet machen. Es fehlt ihnen an Kontrolle, manchmal auch schlicht am Wissen über mögliche Gefahren.
Gibt es Warnsignale für eine problematische Entwicklung? Beim Täter von St. Peter am Ottersbach wurde etwa bekannt, dass er schon vor der Tat Vögel und Mäuse getötet hatte.
Isolation ist ein häufiges Warnsignal, das allerdings gerne übersehen wird. Auch sehr impulsives Verhalten oder eine ausgeprägte oppositionelle Haltung gegenüber Erwachsenen sollten Anlass sein, genauer hinzuschauen. Tierquälerei, das Tyrannisieren anderer oder erste kleinere Straftaten wie Diebstähle können ebenfalls Warnsignale sein. Einzelne Auffälligkeiten bedeuten zwar nicht automatisch, dass jemand gewalttätig wird, sie sollten aber ernst genommen werden. Betroffene erhalten in einer solchen Situation dann idealerweise Unterstützung durch Experten wie Psychologen oder Psychotherapeuten.
Kann man solche Entwicklungen durch Prävention überhaupt verhindern? Und wo müsste diese ansetzen?
Leider wenden sich die Betroffenen in der Regel nicht selbst an eine Beratungsstelle oder einen Psychologen. Das müssten die Eltern übernehmen – oder, wenn das Problem bereits sehr groß ist, eine Behörde. Angesichts der zunehmenden gesellschaftlichen Spaltung bräuchte es außerdem mehr Geld für Prävention. Eine klinisch-psychologische Behandlung ist für viele Menschen nach wie vor einfach nicht leistbar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.