Die Vienna und Wacker Innsbruck haben am Samstag in der 13. Runde der 2. Fußballliga Siege eingefahren. Die Döblinger schlugen daheim Schwarz-Weiß Bregenz nach Rückstand noch mit 2:1, der Tabellenzweite verkürzte damit den Rückstand auf Leader Blau-Weiß Linz auf fünf Punkte.
Die Innsbrucker gewannen bei Liefering 3:0 und zogen an den Salzburgern vorbei auf Rang fünf. Sturm Graz II und Amstetten trennten sich 1:1.
Genta Omotehara schoss die Bregenzer Gäste auf der Hohen Warte schon nach wenigen Sekunden in Front (1.). Bernhard Zimmermann (62.) und Felix Nagele (79.) drehten aber die Partie für die Vienna. In der Nachspielzeit flog Bregenz-Akteur Dredon Kelly mit Gelb-Rot vom Platz.
Wacker ging beim FC Liefering sofort auf die Überholspur. Gabriele Biancheri traf schon in der ersten Minute, Adrian Lechl erhöhte mit einem Doppelpack binnen fünf Minuten (22., 27.) auf 3:0. Ein Platzverweis für den Innsbrucker Florian Kopp nach einem Foulspiel (38.) bescherte Liefering eine Überzahl für fast eine Stunde. Tore gelangen den Salzburgern freilich keine mehr. Amstetten ging bei der zweiten Sturm-Mannschaft durch David Peham in Führung (7.), Barne Pernot rettete den Grazern via Strafstoß noch einen Punkt (80.).
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