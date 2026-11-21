Wacker ging beim FC Liefering sofort auf die Überholspur. Gabriele Biancheri traf schon in der ersten Minute, Adrian Lechl erhöhte mit einem Doppelpack binnen fünf Minuten (22., 27.) auf 3:0. Ein Platzverweis für den Innsbrucker Florian Kopp nach einem Foulspiel (38.) bescherte Liefering eine Überzahl für fast eine Stunde. Tore gelangen den Salzburgern freilich keine mehr. Amstetten ging bei der zweiten Sturm-Mannschaft durch David Peham in Führung (7.), Barne Pernot rettete den Grazern via Strafstoß noch einen Punkt (80.).