Künstliche Intelligenz knackt lange unlösbar geglaubte mathematische Probleme und revolutioniert die Medizin bei der Wirkstoffentwicklung und der Früherkennung von Krankheiten. Gleichzeitig vernichtet die Automatisierung ganze Berufsfelder, Sicherheitslücken in IT-Systemen werden durch KI in Windeseile ausgenutzt und auf den Schlachtfeldern gewinnen autonome Waffensysteme immer mehr an Bedeutung. Bereitet Ihnen das Tempo dieser Entwicklungen Sorgen?
Ob beim Arzt, auf dem Smartphone oder im Büro: Künstliche Intelligenz und neue Computerprogramme verändern unseren Alltag derzeit so schnell wie kaum eine Erfindung zuvor. Für viele Menschen stellt sich dabei die Frage, ob uns diese Technik das Leben erleichtert oder ob uns die Entwicklungen zunehmend über den Kopf wachsen.
Große Hoffnungen in der Medizin
Einerseits bringt der Fortschritt handfeste Vorteile, gerade für die Gesundheit. In vielen Spitälern und Arztpraxen helfen Computerprogramme heute schon dabei, Röntgenbilder oder Befunde auszuwerten und etwa Krebs deutlich früher zu erkennen als mit dem freien Auge. Auch bei der Entwicklung neuer Medikamente spart die Technik Jahre an Forschungszeit. Im Alltag nutzen zudem immer mehr Menschen Programme für medizinische Ersteinschätzungen oder zum Erklären von Befunden und Diagnosen.
Drohnen und KI auf dem Schlachtfeld
Auf der anderen Seite zeigt sich gerade im Krieg in der Ukraine, wie rasant die Technik auch für militärische Zwecke genutzt wird. Drohnen prägen dort längst das Kampfgeschehen und immer öfter steuert Künstliche Intelligenz diese Fluggeräte. Selbst wenn Funkverbindungen gestört werden, finden moderne Drohnen ihr Ziel mithilfe von Bilderkennung selbstständig. Viele Experten warnen vor einem neuen Wettrüsten, bei dem am Ende nicht mehr ein Mensch, sondern ein Computerprogramm über Leben und Tod entscheidet.
Nimmt uns die Technik die Arbeitsplätze weg?
Gleichzeitig wächst die Sorge, wie viele Menschen in Zukunft überhaupt noch gebraucht werden. Während Maschinen früher vor allem schwere körperliche Arbeit übernommen haben, greift Künstliche Intelligenz heute direkt nach klassischen Bürojobs, dem Kundenservice, der Buchhaltung oder der Software-Entwicklung. Viele fragen sich, welche sicheren Berufe für Kinder und Enkelkinder überhaupt noch bleiben und wie ein Staat weiter finanziert werden soll, wenn weite Teile der Arbeitsleistung künftig vollautomatisch in einem Rechenzentrum erbracht werden.
Wie blicken Sie in die Zukunft? Überwiegen für Sie die Vorteile der „KI-Revolution“ oder bereitet Ihnen das Tempo des technischen Fortschritts Sorgen? Wie können sich Politik und Gesellschaft auf die rasanten und tiefgreifenden Änderungen vorbereiten? Diskutieren Sie jetzt mit anderen Lesern in den Kommentaren!