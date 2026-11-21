Drohnen und KI auf dem Schlachtfeld

Auf der anderen Seite zeigt sich gerade im Krieg in der Ukraine, wie rasant die Technik auch für militärische Zwecke genutzt wird. Drohnen prägen dort längst das Kampfgeschehen und immer öfter steuert Künstliche Intelligenz diese Fluggeräte. Selbst wenn Funkverbindungen gestört werden, finden moderne Drohnen ihr Ziel mithilfe von Bilderkennung selbstständig. Viele Experten warnen vor einem neuen Wettrüsten, bei dem am Ende nicht mehr ein Mensch, sondern ein Computerprogramm über Leben und Tod entscheidet.