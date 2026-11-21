Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts befand sich zwischen St. Margarethen und Siegendorf die „Sulzlacke“, auch „Sulzsee“ oder „Kleiner Neusiedler See“ genannt. Mit 2,8 Kilometern Länge, 1,3 Kilometern Breite und einer Tiefe von bis zu vier Metern war die 350 ha große Sulzlacke die größte Salzlacke am Westufer des Neusiedler Sees und der zweitgrößte See des heutigen Burgenlandes. Die Sulzlacke, als Steppensee einordbar, hatte keine natürlichen Zu- und Abflüsse und der stark schwankende Wasserstand wurde einzig durch Niederschläge und Verdunstung hervorgerufen.