Nun wartet das Gastspiel beim GAK, einem definitiv angeschlagenen Boxer. Nach ermutigendem Start in die Ära von Coach Gerald Scheiblehner mit vier Partien ohne Niederlage (1 Sieg, 3 Remis), kassierten die Rotjacken in den jüngsten vier Partien bei nur einem Punkt drei Niederlagen und sind aktuell lediglich vier Zähler von Schlusslicht WAC entfernt. Noch unter Scheiblehners Vorgänger Ferdinand Feldhofer überrollte Rapid den GAK im August zuhause mit 8:0. Mit Yusuf Demir könnte ein Torschütze von damals diesmal fehlen. Die grün-weiße Schlüsselfigur musste mit einer Knieblessur vom Nationalteam abreisen, noch besteht aber Hoffnung. „Es geht ihm den Umständen entsprechend gut“, meinte Hoff Thorup am Donnerstag. Innenverteidiger Jakob Schöller dürfte erstmals seit seiner Oberschenkelverletzung im August wieder im Aufgebot stehen.