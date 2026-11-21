13. Runde in der österreichischen Fuball-Bundesliga: Der GAK empfängt den SK Rapid. Wir berichten live ab 19.30 Uhr – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
In Hütteldorf ist der Meistertraum kein Luftschloss mehr. Nach elf Siegen aus den ersten zwölf Ligapartien samt überzeugenden spielerischen Vorstellungen und einer wahren Flut von 39 Toren ist die seit nunmehr 18 Jahren laufende „Mission 33“ (in Anlehnung an die bisherigen 32 Championate) von der Lachnummer zum konkreten Ziel geworden. „Ich würde lügen, wenn ich behaupte, nicht daran zu denken, was im Mai sein könnte“, meinte Innenverteidiger Nenad Cvetkovic jüngst in der „Krone“.
Trainer Johannes Hoff Thorup ist überzeugt, dass die Länderspielpause keine Zäsur des Erfolgslaufs darstellt. „Wir hatten gute Wochen auch mit Teamaktivitäten“, sagte der Däne. Ein Test gegen Dunajska Streda wurde mit 3:0 gewonnen.
Nun wartet das Gastspiel beim GAK, einem definitiv angeschlagenen Boxer. Nach ermutigendem Start in die Ära von Coach Gerald Scheiblehner mit vier Partien ohne Niederlage (1 Sieg, 3 Remis), kassierten die Rotjacken in den jüngsten vier Partien bei nur einem Punkt drei Niederlagen und sind aktuell lediglich vier Zähler von Schlusslicht WAC entfernt. Noch unter Scheiblehners Vorgänger Ferdinand Feldhofer überrollte Rapid den GAK im August zuhause mit 8:0. Mit Yusuf Demir könnte ein Torschütze von damals diesmal fehlen. Die grün-weiße Schlüsselfigur musste mit einer Knieblessur vom Nationalteam abreisen, noch besteht aber Hoffnung. „Es geht ihm den Umständen entsprechend gut“, meinte Hoff Thorup am Donnerstag. Innenverteidiger Jakob Schöller dürfte erstmals seit seiner Oberschenkelverletzung im August wieder im Aufgebot stehen.
Der dritthöchste Sieg einer Rapid-Mannschaft in der Bundesliga (seit 1974) hat beim grün-weißen Mittelfeldmann Matthias Seidl keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen – zumindest behauptete der 25-Jährige das. „Das ist schon so lange her, ich habe da gar nicht daran gedacht“, meinte der Salzburger. „Das Spiel startet bei null, und auswärts ist es nie einfach.“
Drei-Punkte-Jagd
Hoff Thorup erwartet im Vergleich zum August eine „defensiv variablere, nicht mehr ausschließlich mannorientierte“ Mannschaft. Der Drei-Punkte-Vorsprung auf Salzburg soll zumindest nicht kleiner werden. Bemerkenswerter Nebeneffekt bei einem „Dreier“: Dann hat man zwölf Siege am Konto und damit so viele wie in allen 32 Spielen der Vorsaison zusammen.
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