Rechenzentren sind derzeit in aller Munde. Meist wird davor gewarnt, der hohe Energiebedarf und die Verbauung der Natur angeprangert. Doch welche persönlichen Auswirkungen hat ein Rechenzentrum in Ihrer Nähe auf Sie? Wir klären auf!
Rechenzentren sind keine neuen Phänomene. Derzeit gibt es weltweit rund 13.000 davon, verteilt auf 181 Länder. Über ein Drittel davon stehen in den USA. Und auch in Österreich laufen derzeit laut Data Center Map 55 Rechenzentren an 52 Adressen auf Hochtouren. In der folgenden Karte können Sie die Rechenzentren auf einen Blick sehen:
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