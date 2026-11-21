13. Runde in der österreichischen Fuball-Bundesliga: WSG Tirol empfängt Austria Lustenau. Wir berichten live ab 17 Uhr – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Die Tiroler wollen im Tabellennachbarschaftsduell des Siebenten mit dem zwei Zähler dahinterliegenden Achten erstmals in dieser Ligasaison zu Hause voll anschreiben. „Klar würden wir gerne am Samstag einen Heimsieg einfahren, dass wir zu Hause noch nicht gewonnen haben, ist aber nicht so das große Thema bei uns. Wichtig ist es, konstant zu punkten und das müssen wir in den vier Spielen in diesem Jahr weitermachen“, sagte WSG-Coach Philipp Semlic.
In Lustenau gab es am 28. August einen klaren 4:0-Erfolg für sein drei Ligaspiele siegloses Team. „Das birgt die Gefahr, dass wir uns zu sicher sind“, warnte der aktuell längstdienende Trainer in der Bundesliga.
Hoffnungen auf Baden Frederiksen
Notwendig sei ein sehr aggressiver, zweikampfstarker, kompakter Auftritt gegen den Ball und ein sauberes Spiel mit dem Ball. Für die Tore soll im Duell mit seinem Ex-Klub vor allem Nikolai Baden Frederiksen sorgen, der in 15 Pflichtspielen neunmal getroffen hat. Toptorschütze der Lustenauer ist Dominik Weixelbraun, der allerdings in den jüngsten vier Ligaauftritten leer ausging. Den Vorarlbergern gelang beim Last-Minute-2:1 gegen den GAK ein Befreiungsschlag nach vier Auftritten ohne Zählbares.
„Natürlich hilft der Sieg vor der Länderspielpause, die Stimmung ist sehr, sehr gut“, meinte Lustenau-Coach Markus Mader. Damit das so bleibt, gelte es, nicht wieder in die Fallen der Tiroler zu tappen. „Das darf uns nicht wieder passieren, wir hoffen, dass wir ein besseres Ergebnis herbringen.“
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