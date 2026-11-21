Die Tiroler wollen im Tabellennachbarschaftsduell des Siebenten mit dem zwei Zähler dahinterliegenden Achten erstmals in dieser Ligasaison zu Hause voll anschreiben. „Klar würden wir gerne am Samstag einen Heimsieg einfahren, dass wir zu Hause noch nicht gewonnen haben, ist aber nicht so das große Thema bei uns. Wichtig ist es, konstant zu punkten und das müssen wir in den vier Spielen in diesem Jahr weitermachen“, sagte WSG-Coach Philipp Semlic.