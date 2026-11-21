Beim FBI ist einem weiteren Bericht zufolge das National Crime Information Center (NCIC) betroffen. Hacker seien offenbar innerhalb weniger Monate zum zweiten Mal in die Datenbank eingedrungen, berichtete der Sender CNN am Freitag unter Berufung auf zwei über die Ermittlungen informierte Personen. Das NCIC ist ein zentrales Informationssystem des FBI, auf das Polizei- und Justizbehörden in den USA zugreifen.