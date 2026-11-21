Sensible Daten
Hackerangriffe auf US-Agrarministerium und FBI
Hacker sind in ein Zahlungssystem des US-Landwirtschaftsministeriums und offenbar erneut in eine Datenbank der Bundespolizei FBI eingedrungen. Der Angriff auf das Ministerium habe sich in dieser Woche ereignet, berichtete der Sender NBC News am Freitag
Der Sender beruft sich in seinen Recherchen auf zwei ehemalige Ministeriumsmitarbeiter. Über das System werden Gelder an Landwirte überwiesen. Das Ressort habe die Beschäftigten am Donnerstag über den Vorfall informiert.
Zahlungsdatenbank betroffen
Nach bisherigen Erkenntnissen sei die Zahlungsdatenbank betroffen. Die beiden früheren Mitarbeiter warnten jedoch, das System könne als Hintertür zu sensibleren Daten dienen. Dazu zählten Informationen zur Lebensmittelsicherheit und Forschungsergebnisse zu von Tieren übertragenen Krankheiten.
Wer hinter dem Angriff auf das Ressort steckt, ist nicht bekannt. Die Cybersicherheitsbehörde CISA verwies auf Anfrage an das Landwirtschaftsministerium. Von dort lag zunächst keine Stellungnahme vor.
Beim FBI ist einem weiteren Bericht zufolge das National Crime Information Center (NCIC) betroffen. Hacker seien offenbar innerhalb weniger Monate zum zweiten Mal in die Datenbank eingedrungen, berichtete der Sender CNN am Freitag unter Berufung auf zwei über die Ermittlungen informierte Personen. Das NCIC ist ein zentrales Informationssystem des FBI, auf das Polizei- und Justizbehörden in den USA zugreifen.
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