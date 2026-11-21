Newcomer Zimmermann: „Ist brutal cool“

Fettner war mit ihrer Leistung nicht restlos glücklich. „Jeder kann halbwegs zufrieden sein mit dem Wettkampf. Unsere Herren haben einen brutal guten Job gemacht, sie haben uns sicher herausgerissen“, sagte die Salzburgerin. Newcomer Zimmermann rechtfertigte seine Nominierung an der Stelle von Stefan Kraft, Daniel Tschofenig oder Stephan Embacher mit zwei guten Sprüngen. „Ich habe mir das überhaupt nicht ausgerechnet, das ist echt brutal cool“, sagte der 23-jährige Tiroler.