Das Einzel-Skispringen in Lillehammer steht auf dem Programm. Wir berichten live ab 16.50 Uhr – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Das ÖSV-Team hat zum Auftakt der Skisprung-Weltcupsaison in Lillehammer im Mixed-Bewerb Rang drei erreicht. Lisa Fettner, Debütant Raffael Zimmermann, Julia Mühlbacher und Jan Hörl fehlten am Freitag auf der Großschanze satte 118,9 Punkte auf den überlegenen Sieger Norwegen. Auch die zweitplatzierten Japaner lagen mit 57,8 Zählern Vorsprung klar vor Österreich. Slowenien mit den Weltcup-Titelverteidigern Nika und Domen Prevc verwies man hingegen um 12,2 Punkte auf Rang vier.
Das ÖSV-Quartett lag beim ersten Vergleich des WM-Winters lange gut abgesichert auf dem dritten Platz, ehe Mühlbacher in der vorletzten Gruppe knapp hinter Slowenien zurückrutschte. Hörl distanzierte zum Abschluss im Fernduell Vorsaisondominator Prevc aber noch deutlich. „Das Stockerl war das Ziel, das haben wir geschafft, das ist sehr positiv. Ich habe Domen ein bisschen kitzeln dürfen“, sagte Hörl zum ORF und nannte seinen letzten Sprung eine Bombe.
Newcomer Zimmermann: „Ist brutal cool“
Fettner war mit ihrer Leistung nicht restlos glücklich. „Jeder kann halbwegs zufrieden sein mit dem Wettkampf. Unsere Herren haben einen brutal guten Job gemacht, sie haben uns sicher herausgerissen“, sagte die Salzburgerin. Newcomer Zimmermann rechtfertigte seine Nominierung an der Stelle von Stefan Kraft, Daniel Tschofenig oder Stephan Embacher mit zwei guten Sprüngen. „Ich habe mir das überhaupt nicht ausgerechnet, das ist echt brutal cool“, sagte der 23-jährige Tiroler.
Am Wochenende stehen in der norwegischen Olympiastadt jeweils zwei Einzelbewerbe auf dem Programm. Die besten ÖSV-Athleten in der Qualifikation für Samstag waren Hörl an der neunten Stelle bzw. Fettner auf Platz 13. Bei den Männern schafften alle sieben Athleten den Sprung ins Hauptfeld, Clemens Aigner als 50. gerade noch.
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