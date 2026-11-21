„Krone“: Österreich, Deutschland, Dänemark, die Niederlande und Griechenland setzen als „Gruppe der Umsetzer“ dieses Projekt um. Warum gerade diese fünf Staaten?

Gerhard Karner: Dänemark ist naheliegend, weil es Erfahrung hatte. Deutschland ist für Österreich ein wichtiger Partner. Die Niederlande hat sich in den Gesprächen ergeben und Griechenland ist ein Land, das an der Außengrenze eine wichtige Rolle spielt. Wir haben von Anfang an vereinbart, dass wir vorerst in dieser Gruppe bleiben.