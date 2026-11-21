Am Donnerstag eröffnete das Skigebiet Hochgurgl seine Pisten, und eigentlich sollte auch die Axamer Lizum in den Winterbetrieb starten. Doch daraus wurde nichts. Die „Tiroler Krone“ hat alle Saisonsehöffnungen im Überblick: Die Temperaturen waren für eine flächendeckende Beschneiung zu warm.