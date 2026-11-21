Gastro-Familie Huth weiß, wie man Restaurants führt. Sie führen neun Lokale, vom Wirtshaus über Italiener bis zu Craftbier-Brauerei und Steakhouse. Vorige Woche hat der zweite Standort von „Mama und der Bulle“ am Spittelberg geöffnet. Geschäftsführer ist Sohn Moritz Huth. „Ich bin schon mit acht Jahren hinter der Schank gestanden“, erzählt der 23-Jährige. Dass er der Familientradition folgt, war nicht immer klar. Umso motivierter ist er nun, die zweite Filiale des Steakrestaurants zum Erfolg zu führen.