Der 56-Jährige berichtete über seine ersten Begegnungen mit dem sieben Jahre jüngeren Steirer. „Wir kennen uns schon ewig, aus der österreichischen zweiten Liga – er war damals Co-Trainer in Hartberg, ich Cheftrainer in Altach. Damals mochten wir uns noch nicht so“, scherzte Hütter. Damals habe „jeder sein Revier verteidigt“. Nachdem Ilzer ebenfalls den Weg zum Cheftrainer eingeschlagen hatte, sei der Kontakt dann öfter und auch freundschaftlicher erfolgt.