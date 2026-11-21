10. Spieltag in der deutschen Fußball-Bundesliga. Wir berichten von fünf Spielen in der Konferenz – darunter unter anderem: Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund gastiert bei Borussia Mönchengladbach und Union Berlin empfängt RB Leipzig.
Hier der Liveticker:
Christian Ilzer spielt gegen seinen „Mentor“ Adi Hütter um einen Platz in der oberen Region der deutschen Fußball-Bundesliga. Hütters Frankfurter haben heute Ilzers Hoffenheim zu Gast, bei je zwölf Zählern sind die Clubs auf den Plätzen zehn bzw. neun Tabellennachbarn. Über die Aussagen seines Gegenübers konnte der Vorarlberger bei der Eintracht nur lächeln: „Der Lehrmeister bin ich sicherlich nicht“, betonte Hütter.
Der 56-Jährige berichtete über seine ersten Begegnungen mit dem sieben Jahre jüngeren Steirer. „Wir kennen uns schon ewig, aus der österreichischen zweiten Liga – er war damals Co-Trainer in Hartberg, ich Cheftrainer in Altach. Damals mochten wir uns noch nicht so“, scherzte Hütter. Damals habe „jeder sein Revier verteidigt“. Nachdem Ilzer ebenfalls den Weg zum Cheftrainer eingeschlagen hatte, sei der Kontakt dann öfter und auch freundschaftlicher erfolgt.
Hütter: „Er ist den harten Weg gegangen“
„Dass wir uns am Samstag in der deutschen Bundesliga als Trainer gegenüberstehen, ist großartig“, meinte Hütter. Ilzers Idee von Fußball habe einen Wiedererkennungswert. „Er ist einen harten, steinigen Weg gegangen und hat es sich absolut verdient, in der Bundesliga Trainer zu sein.“ Auch in Hoffenheim habe Ilzer nach einem schwierigen Start ein Team nach seinem Geschmack geformt.
Der ehemalige Sturm-Meistermacher ist nach einem durchwachsenen Saisonstart mit seiner Mannschaft zuletzt wieder besser in Tritt gekommen. Einen richtigen Lauf hat Hoffenheim aber noch nicht gestartet. Patrick Wimmer wird nach seiner Verletzungspause in Frankfurt in den Kader zurückkehren. Alexander Prass ist bei der TSG derzeit gesetzt. Er war diese Woche wegen muskulären Problemen aber vorzeitig vom ÖFB-Team abgereist.
Holt Hoffenheim den vierten Sieg in den vergangenen fünf Runden, könnte sich der Club bis an die Top sechs heranpirschen. „Ich habe nicht vor, Gastgeschenke mitzubringen“, sagte Ilzer vor dem Wiedersehen mit Hütter. Die Freundschaft bleibe natürlich weiter bestehen – am Samstag zählen jedoch nur die Punkte. „Er hat als Mensch und als Trainer meinen höchsten Respekt. Am Ende wollen wir morgen das Beste für unser jeweiliges Team.“
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