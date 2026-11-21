Auch in die Heats startete der 23-Jährige stark, setzte sich im Achtelfinale als Zweiter hinter Landsmann Lukas Pachner durch. Im Viertelfinale kam dann gegen Loan Bozzolo (Fr), der in der vergangenen Saison schon am Weltcup-Podest stand, und Quentin Sodogas (Fr) zwar das Aus, allerdings blieb er in diesem Lauf vor Pachner – und schloss damit als bester Österreicher Rang neun ab und sicherte sich so den Staatsmeistertitel. Mit David Erhard wurde ein weiterer Montafoner Dritter. Platz eins im FIS-Rennen holte sich Qualisieger Chollet.