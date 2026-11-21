Im Rahmen des FIS-Rennens am Pitztaler Gletscher krönte sich der Vorarlberger Elias Leitner mit dem neunten Platz als bester Österreicher zum neuen österreichischen Meister. Mit David Erhard landete sogar ein weiterer Ländle-Athlet auf dem Podest.
Tags zuvor hatte es noch schlecht ausgeschaut für die Staatsmeisterschaften der Snowboardcrosser im Rahmen des FIS-Rennens am Pitztaler Gletscher, starker Wind sorgte für äußerst unangenehme Bedingungen. Trotzdem konnten die Titelkämpfe gestern dann aber über die Bühne gehen. Und da setzte der Montafoner Elias Leitner gleich schon in der Qualifikation ein erstes Signal, fuhr in 39,89 Sekunden mit der zweiten Zeit hinter dem letztjährigen Gesamtweltcupzweiten Aidan Chollet (Fr/39,47), aber vor dem restlichen starken Feld, ins Ziel.
Auch in die Heats startete der 23-Jährige stark, setzte sich im Achtelfinale als Zweiter hinter Landsmann Lukas Pachner durch. Im Viertelfinale kam dann gegen Loan Bozzolo (Fr), der in der vergangenen Saison schon am Weltcup-Podest stand, und Quentin Sodogas (Fr) zwar das Aus, allerdings blieb er in diesem Lauf vor Pachner – und schloss damit als bester Österreicher Rang neun ab und sicherte sich so den Staatsmeistertitel. Mit David Erhard wurde ein weiterer Montafoner Dritter. Platz eins im FIS-Rennen holte sich Qualisieger Chollet.
Ein tolles Gefühl
Mit Olympiasieger Alessandro Hämmerle und Jakob Dusek fehlten zwei ÖSV-Asse am Pitztaler Gletscher. „Das ist ein Titel, den man zeigen kann, den nehme ich gerne mit“, freute sich Leitner, „es ist ein tolles Gefühl, das Training im Pitztal mit so einem Ergebnis abzuschließen, so startet man gerne in die Weltcupsaison. Und jetzt soll es so weitergehen, aber ich bin zuversichtlich, dass es das tut!“
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