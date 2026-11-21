13. Runde in der österreichischen Fuball-Bundesliga: Der LASK empfängt den TSV Hartberg. Wir berichten live ab 17 Uhr – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Der LASK will den Anschluss an das Spitzenduo Rapid und Salzburg nicht verlieren, bekommt es aber mit einer Mannschaft in Hochform zu tun. Hartberg machte beim Hinspiel in der Obersteiermark im Finish einen Zwei-Tore-Rückstand wett und hat danach fünf von sechs Spielen gewonnen, blieb dabei zuletzt dreimal ohne Gegentreffer. „Seither ist Hartberg in einem richtig guten Flow. Es wird keine einfache Aufgabe“, meinte LASK-Trainer Dietmar Kühbauer. „Die schwimmen immer ein bisschen unter dem Radar“.
Die Vorbereitung auf das Kräftemessen mit dem Tabellenvierten fiel bei den Linzern nicht optimal aus. Elf Spieler waren zuletzt bei ihren Nationalteams, zumindest hat sich keiner verletzt. „Wenn du so viele Nationalspieler hast, ist das eine Auszeichnung für die Spieler. Die andere Geschichte ist, dass du aber normales Training nicht machen kannst“, meinte Kühbauer, dessen Team seit elf Spielen bzw. 21. April 2024 gegen Hartberg ungeschlagen ist.
Schopp: „Werden dem Gegner alles abverlangen“
„Meister, Cupsieger und in der Champions League erfolgreich. Ich glaube, es gibt momentan keinen interessanteren Gegner für den TSV Hartberg, weil wir auf eine Mannschaft treffen, die uns alles abverlangen wird. Aber so viel kann ich sagen: Auch wir werden dem Gegner alles abverlangen“, erklärte Hartberg-Coach Markus Schopp.
Der TSV hat sich seit Mitte August nur Tabellenführer Rapid geschlagen geben müssen und stellt mit Marco Hoffmann (10 Treffer) den Führenden der Torschützenliste.
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