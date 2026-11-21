Der LASK will den Anschluss an das Spitzenduo Rapid und Salzburg nicht verlieren, bekommt es aber mit einer Mannschaft in Hochform zu tun. Hartberg machte beim Hinspiel in der Obersteiermark im Finish einen Zwei-Tore-Rückstand wett und hat danach fünf von sechs Spielen gewonnen, blieb dabei zuletzt dreimal ohne Gegentreffer. „Seither ist Hartberg in einem richtig guten Flow. Es wird keine einfache Aufgabe“, meinte LASK-Trainer Dietmar Kühbauer. „Die schwimmen immer ein bisschen unter dem Radar“.