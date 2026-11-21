Rückenwind aus den Ländern

Auch Tirols Landeshauptmann Anton Mattle unterstützt das gemeinsame Vorgehen. „Eltern müssen sich darauf verlassen können, dass gesetzliche Altersgrenzen auch beim Automatenverkauf eingehalten werden“, sagt er. Tirol habe sich im Landtag einstimmig dafür ausgesprochen, den Schutz vor den gesundheitlichen Risiken des Lachgaskonsums sicherzustellen. Mattle setzt auf eine Kombination aus Aufklärung, Prävention und Kontrollen.

Oberösterreichs Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander warnt davor, Lachgas als harmlosen Partyspaß abzutun. „Wir brauchen Aufklärung, die junge Menschen erreicht, und klare Regeln, die im Alltag greifen“, sagt sie. Die gemeinsamen Kontrollen seien ein wichtiger Beitrag, damit der Jugendschutz auch an Automaten funktioniere.