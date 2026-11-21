Lachgas zwischen Süßigkeiten und Softdrinks: Bund und Länder wollen den Verkauf von Lachgas und Alkohol an Automaten jetzt stärker kontrollieren.
Schluss mit lustig! Dass Jugendliche problemlos Rauschmittel aus Selbstbedienungsautomaten ziehen können, ist vielen schon lang ein Dorn im Auge. Besonders in Wien, Oberösterreich und Tirol sorgte das zuletzt für Aufregung. Denn Lachgas, chemisch auch Distickstoffmonoxid genannt, ist in Automaten frei verkäuflich und besonders bei jungen Menschen als Partydroge beliebt. Viele füllen das Gas aus Kapseln in Luftballons und atmen es daraus ein. Der Rausch setzt rasch ein, hält wenige Minuten, schädigt das Gehirn und das Nervensystem aber schwer.
Ab 1. Februar 2027 verbietet die EU deshalb grundsätzlich die Abgabe von Lachgas an Privatpersonen – mit Ausnahmen: Kartuschen mit maximal 18 Gramm Inhalt und einer Abgabemenge von höchstens 90 Gramm pro Person (ab 18 Jahren) dürfen weiterhin verkauft werden.
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer will nicht bis zum Verbot warten und stößt deshalb mit einem Schreiben an alle neun Landeshauptleute gemeinsame Schwerpunktkontrollen an: „Ein Automat entbindet niemanden von der Verantwortung für den Jugendschutz. Und dieser ist eine gemeinsame Aufgabe von Bund und Ländern“, so der Minister.
Wirtschaftliche Freiheit geht mit Verantwortung einher. Wer Vorschriften missachtet und damit junge Menschen gefährdet, muss mit spürbaren Konsequenzen rechnen.
Wolfgang Hattmannsdorfer, ÖVP-Wirtschaftsminiter
Bild: APA/HANS KLAUS TECHT
Rückenwind aus den Ländern
Auch Tirols Landeshauptmann Anton Mattle unterstützt das gemeinsame Vorgehen. „Eltern müssen sich darauf verlassen können, dass gesetzliche Altersgrenzen auch beim Automatenverkauf eingehalten werden“, sagt er. Tirol habe sich im Landtag einstimmig dafür ausgesprochen, den Schutz vor den gesundheitlichen Risiken des Lachgaskonsums sicherzustellen. Mattle setzt auf eine Kombination aus Aufklärung, Prävention und Kontrollen.
Oberösterreichs Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander warnt davor, Lachgas als harmlosen Partyspaß abzutun. „Wir brauchen Aufklärung, die junge Menschen erreicht, und klare Regeln, die im Alltag greifen“, sagt sie. Die gemeinsamen Kontrollen seien ein wichtiger Beitrag, damit der Jugendschutz auch an Automaten funktioniere.
Wie verbreitet der Konsum unter Jugendlichen in Österreich ist, lässt sich nur begrenzt sagen. Bei einer Befragung unter 14- bis 17-Jährigen gaben sieben Prozent an, Lachgas schon einmal probiert zu haben. Drei Prozent hatten im vergangenen Jahr konsumiert. Das Gesundheitsministerium sah in den verfügbaren Daten keinen relevanten Anstieg.
Auch Alkoholkontrollen werden verstärkt
Neben Lachgas nimmt Hattmannsdorfer auch Alkoholautomaten ins Visier. Die geltenden Jugendschutzbestimmungen müssten unabhängig davon eingehalten werden, wo Alkohol verkauft wird. „Ob an der Kassa, im Gastlokal oder am Automaten: Wer Alkohol verkauft, muss sicherstellen, dass die gesetzlichen Altersgrenzen eingehalten werden“, betont der Minister. Bei Verstößen sollen die Gewerbebehörden die vorgesehenen Strafen ausschöpfen. In schweren Fällen ist auch der Entzug der Gewerbeberechtigung zu prüfen.
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