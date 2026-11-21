Russischer Gouverneur: Ukrainische Drohnenangriffe auf Gebiet Leningrad

Der Gouverneur des Leningrader Gebiets, Alexander Drosdenko, schrieb allerdings, ein Rettungsschiff sei zu dem Frachter gefahren, aber die Besatzung habe eine Evakuierung abgelehnt. Sie will demnach ihre Fahrt nach nötigen Arbeiten fortsetzen. In der Früh hatte Gouverneur Drosdenko bereits von ukrainischen Drohnenangriffen im Gebiet Leningrad gesprochen. Es seien 73 dieser Flugkörper in der Nacht abgewehrt worden, teilte er mit. Zu möglichen Folgen machte er keine Angaben. Russland überzieht die Ukraine seit fast fünf Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg.