Am 21. November 2024 wurde Michael Parensen als Geschäftsführer Sport beim SK Sturm offiziell vorgestellt. Zum Jubiläum besuchte die „Krone“ den Deutschen in der Geschäftsstelle in Graz-Messendorf. Parensen sprach über seine bisherige Amtszeit und darüber, was er an der Steiermark schätzt. Dazu wurde er mit einem Gerücht zu seiner Zukunft konfrontiert.