Kurz vor dem geplanten Auftakt in die Speed-Saison herrscht vielerorts Frust im Ski-Zirkus. Rund um die Rennen in Nordamerika sorgen chaotische Trainingsbedingungen und fehlende Planungssicherheit für Ärger und bange Blicke auf die kommenden Wochen. Besonders ein Szenario sorgt für Sorgenfalten.
Nach Plan läuft in Copper Mountain, Beaver Creek und Co. bisher nicht viel. Und der Frust bei vielen Ski-Assen wächst an. Denn während der Auftakt in die Nordamerika-Wochen an diesem Wochenende in Killington (Slalom und Riesentorlauf der Damen) und Copper Mountain (Super-G und Riesentorlauf der Herren) gesichert scheint – sind die Trainingsbedingungen weiter nicht ideal.
Zu hohe Temperaturen haben dazu geführt, dass die Schneedecke in den Rocky Mountains dünn ist. Jene Ski-Asse, die schon die ein oder andere Woche vorher ins Alpin-Zentrum in Copper Mountain gekommen sind, um direkt vor Ort zu trainieren, durften sich vor allem in Geduld üben, wie der „Blick“ berichtet.
Trainingsfahrten auf der Rennpiste waren nicht möglich, lediglich auf kleinen Postenabschnitten durfte man sich versuchen. „Ich bin seit einer Woche hier, in dieser Zeit hatte ich kein einziges brauchbares Speed-Training. Die Läufe beinhalten ein paar Gleitkurven und dauern knapp dreißig Fahrsekunden“, ist der Frust etwa bei Routinier Dominik Paris groß.
Sorgen vor diesem Szenario
Doch nicht nur die schlechten Trainingsbedingungen sorgen für Unmut. Auch die anhaltende Unsicherheit bezüglich der kommenden Wochen. Denn gerade in Beaver Creek, wo zuerst die Herren und dann die Damen fahren sollen, ist es ein Kampf gegen die Zeit. Für die Damen-Rennen ab 11. Dezember gibt man sich derzeit optimistisch. Die Herren, die eine Woche früher dort sind, könnten hingegen zum Ausweichen gezwungen werden.
Alternativ sollen dann in Copper Mountain ein weiterer Super-G und ein Riesentorlauf stattfinden. Doch das könnte zu einem Szenario führen, dass einige bangen lässt. So warnt etwa Patrick Riml, als Head of Athletes bei Red Bull tätig: „Wenn die Männer tatsächlich zwei weitere Rennen in Copper Mountain bestreiten, wäre kein Platz für das Speed-Training der Frauen. Und wenn die Frauen ohne ordentliche Vorbereitung auf die sehr selektive Birds of Prey müssten, wirds richtig gefährlich werden.“
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