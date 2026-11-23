Sorgen vor diesem Szenario

Doch nicht nur die schlechten Trainingsbedingungen sorgen für Unmut. Auch die anhaltende Unsicherheit bezüglich der kommenden Wochen. Denn gerade in Beaver Creek, wo zuerst die Herren und dann die Damen fahren sollen, ist es ein Kampf gegen die Zeit. Für die Damen-Rennen ab 11. Dezember gibt man sich derzeit optimistisch. Die Herren, die eine Woche früher dort sind, könnten hingegen zum Ausweichen gezwungen werden.