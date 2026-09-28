Lena Schilling von KI-Deepfakes betroffen

Auf Deepfake-Websites sind 147 EU-Abgeordnete identifiziert worden, darunter auch die österreichische Politikerin Lena Schilling (Grüne). Dabei handelt es sich etwa um KI-generierte Nacktbilder. „KI verstärkt Gewalt gegen Frauen, und deshalb braucht es politische Entscheidungen, die uns schützen“, sagte Schilling am Montag.
Die Studie der Agora Digitale Transformation hat 138 weibliche und neun männliche EU-Abgeordnete auf Deepfake-Websites identifiziert. Deepfakes sind realistisch wirkende Medieninhalte wie Fotos, Audioaufnahmen und Videos, die durch Techniken der Künstlichen Intelligenz erzeugt oder verändert worden sind. Fälschungen können dadurch weitgehend autonom und sehr detailliert erzeugt werden.
„Man hat uns gegen unseren Willen ausgezogen. KI verstärkt Gewalt gegen Frauen, und deshalb braucht es politische Entscheidungen, die uns schützen. Das kann nicht die neue Normalität werden“, sagte die EU-Abgeordnete Lena Schilling, die eine der Betroffenen ist. Die Betroffenheit mache sie wütend „(...) für jede junge Frau, die sich fragt, ob sie überhaupt in die Politik gehen will“.
Verbot kommt am 2. Dezember
Die Mitgliedstaaten müssten das EU-weite Verbot von sogenannten Entkleidungs-Apps konsequent umsetzen, sagte Terry Reintke, Grünen/EFA-Vorsitzende im Europäischen Parlament. Digitale Gewalt dürfe kein Geschäftsmodell sein, Tech-Unternehmen müssten Nacktbilder und Videos einfacher und schneller von ihren Plattformen nehmen.
Ab dem 2. Dezember wird ein EU-weites Verbot von KI-Anwendungen gelten, mit denen Nutzerinnen und Nutzer sexualisierte Bilder von Menschen erstellen können, ohne dass diese zustimmen. Die Grünen forderten nun die konsequente Durchsetzung des sogenannten Nudifier-Verbots sowie weitere Schritte gegen die Erstellung und Verbreitung, darunter klare Zuständigkeiten und verbindliche Maßnahmen in KI-Unternehmen.
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