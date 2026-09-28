Lena Schilling von KI-Deepfakes betroffen

„Man hat uns gegen unseren Willen ausgezogen. KI verstärkt Gewalt gegen Frauen, und deshalb braucht es politische Entscheidungen, die uns schützen. Das kann nicht die neue Normalität werden“, sagte die EU-Abgeordnete Lena Schilling, die eine der Betroffenen ist. Die Betroffenheit mache sie wütend „(...) für jede junge Frau, die sich fragt, ob sie überhaupt in die Politik gehen will“.