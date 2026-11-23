Selenskyj verwarf diesen Vorschlag bei der Versammlung des westlichen Militärbündnisses am Montag nicht direkt, gab aber mehrere Punkte zu bedenken. Welche Partner würden die Ukraine verteidigen, wessen Truppen würden vorsorglich auf ihrem Gebiet stationiert? Was würde es kosten und würde es funktionieren? Deutschlands Außenminister Johann Wadephul (CDU) sagte, dass der Weg der Ukraine in die NATO unumkehrbar sei. „Herr Putin, beenden Sie diesen Krieg, kommen Sie an den Verhandlungstisch und machen Sie Frieden in Europa“, sagte er an den russischen Präsidenten Wladimir Putin gerichtet. „Wir lassen die Ukraine nicht sterben.“