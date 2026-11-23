Der NATO-Beitritt der Ukraine sei für die Sicherheit in Europa „die bessere Lösung als Sicherheitsgarantien“, hat Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag gesagt. Er nahm per Videoschaltung an der Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der NATO-Länder teil.
„Wäre es nicht effektiver, die Ukraine in die NATO zu bringen? Wäre es nicht besser für uns alle, billiger umzusetzen und zuverlässiger, wenn es um Sicherheit geht?“, fragte Selenskyj. Zuvor hatten die US-Unterhändler Jared Kushner und Steve Witkoff Sicherheitsgarantien ins Spiel gebracht, die der Beistandsklausel in Artikel fünf des NATO-Vertrags ähneln sollen. Auf diese Weise soll die Ukraine nach einem Kriegsende vor erneuten Angriffen Russlands geschützt werden.
Selenskyj verwarf diesen Vorschlag bei der Versammlung des westlichen Militärbündnisses am Montag nicht direkt, gab aber mehrere Punkte zu bedenken. Welche Partner würden die Ukraine verteidigen, wessen Truppen würden vorsorglich auf ihrem Gebiet stationiert? Was würde es kosten und würde es funktionieren? Deutschlands Außenminister Johann Wadephul (CDU) sagte, dass der Weg der Ukraine in die NATO unumkehrbar sei. „Herr Putin, beenden Sie diesen Krieg, kommen Sie an den Verhandlungstisch und machen Sie Frieden in Europa“, sagte er an den russischen Präsidenten Wladimir Putin gerichtet. „Wir lassen die Ukraine nicht sterben.“
Beitritt gegen Gebietsverzicht
In den vergangenen Tagen hatte Selenskyj von einem neuen US-Vorschlag berichtet, wonach die Ukraine in die NATO aufgenommen werden könnte, wenn sie den von ihr verteidigten Teil des Donbass aufgibt. Einen solchen Rückzug lehnt die ukrainische Führung ab. Die russische Regierung ist gegen einen NATO-Beitritt, genauso gegen Sicherheitsgarantien, die durch westliche Truppen garantiert werden. Das Militärbündnis hat grundsätzlich bereits beschlossen, dass die Ukraine Mitglied werden soll, allerdings waren die USA in den vergangenen Jahren dagegen.
Es gebe eine Perspektive, aber keine Einstimmigkeit, sagte NATO-Generalsekretär Mark Rutte am Montag. Ob ein Beitritt der Ukraine Teil von Gesprächen mit Russland sein könne oder nicht, sei eine andere Frage. „Um über solche Gespräche spekulieren zu können, bräuchte man erst einmal Gespräche.“ Es sei jedenfalls richtig und gut, dass die USA derzeit enorme Anstrengungen unternähmen, um solche Gespräche in Gang zu bringen und sich dabei eng mit der Ukraine und Europa abstimmten, sagte Rutte weiter.
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