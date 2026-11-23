Huang soll demnach unter anderem damit gedroht haben, Mitarbeitern die Arme auszureißen und sie anschließend mit ihren eigenen Gliedmaßen zu Tode zu prügeln. In einem weiteren Fall soll er angekündigt haben, einem Mitarbeiter ins Gehirn zu urinieren. Einem Manager habe er zudem gesagt, dessen Mutter hätte besser eine Abtreibung in Betracht gezogen.