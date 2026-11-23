Schwere Vorwürfe gegen den zurückgetretenen Nvidia-Chef Jensen Huang: Ehemalige Beschäftigte des Chipkonzerns werfen dem Firmenmitgründer einen Führungsstil vor, der von verbalen Demütigungen, Einschüchterung und drastischen Gewaltandrohungen geprägt gewesen sein soll.
Laut einem Bericht der „New York Times“ soll Jensen Huang Mitarbeiter regelmäßig mit außergewöhnlich drastischen Äußerungen unter Druck gesetzt haben. Ehemalige Beschäftigte beschreiben eine Unternehmenskultur, in der verbale Erniedrigungen und aggressive Drohungen offenbar zum Führungsstil gehörten.
Huang soll demnach unter anderem damit gedroht haben, Mitarbeitern die Arme auszureißen und sie anschließend mit ihren eigenen Gliedmaßen zu Tode zu prügeln. In einem weiteren Fall soll er angekündigt haben, einem Mitarbeiter ins Gehirn zu urinieren. Einem Manager habe er zudem gesagt, dessen Mutter hätte besser eine Abtreibung in Betracht gezogen.
Frühere Hinweise auf aggressive Unternehmenskultur
Dass Huang einen derartigen Führungsstil pflegt, ist laut dem Bericht keineswegs neu. Ehemalige Mitarbeiter hätten bereits vor Jahren ähnliche Erfahrungen geschildert.
Das Blatt sprach mit Michael Winston, einem früheren Personalchef von Nvidia, und Stephen Pettigrew, einem ehemaligen Unternehmensjuristen. Beide hatten bereits 2005 beziehungsweise 2007 Klagen im Zusammenhang mit der Unternehmenskultur des Unternehmens eingereicht. Der Zeitung liegen nach eigenen Angaben entsprechende juristische Dokumente vor.
Sprecher weist Vorwürfe zurück
Huang selbst hat die Anschuldigungen über einen Sprecher zurückweisen lassen. Dieser bezeichnete die neuen Vorwürfe als „Erfindungen, die sich inzwischen unmöglich im Einzelnen widerlegen lassen.“ Als Argument für Huangs Führungsqualitäten verwies der Sprecher darauf, dass zahlreiche Nvidia-Mitarbeiter weiterhin hinter dem ehemaligen CEO stünden.
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