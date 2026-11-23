Seit fast fünf Jahren verteidigt sich die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg. Mit Blick auf den kommenden Kriegswinter wächst die Sorge um die Energieversorgung und die Sicherheit der Zivilbevölkerung. Kiew ist weiterhin auf internationale Unterstützung angewiesen und hofft auf mehr Druck auf Moskau. Der scheidende ukrainische Botschafter Vasyl Khymynets findet angesichts der steigenden Opferzahlen klare Worte: „Das, was Russland macht, ist ein Genozid.“ Im Interview mit Stefana Madjarov spricht er über die dringend benötigte Hilfe, die Rolle Europas und die Chancen auf Frieden.
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