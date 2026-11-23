Im „The Oprah Podcast“ schilderte die 64-Jährige, dass es schmerzhaft sei, einen Menschen, der früher „lebendig, stark und zielstrebig“ gewesen sei, durch die Krankheit so verändert zu sehen. Zugleich betonte sie, wie wichtig es sei, Betroffenen auf ihrem aktuellen Entwicklungsstand zu begegnen, statt zu erwarten, dass sie wieder so würden wie früher. „Wenn man das tut, finde ich, entdeckt man eine unglaubliche Sanftheit und etwas Zärtliches, Liebevolles und Warmherziges. Vielleicht ist der Mensch in gewisser Weise verspielter und kindlicher, weil er so viel mehr Fürsorge benötigt“, erklärte Demi. Die Schauspielerin war von 1987 bis 2000 mit Bruce verheiratet und hat mit ihm drei Töchter: Tallulah, Rumer (38) und Scout (35).