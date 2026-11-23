Tallulah Willis hat sich dafür entschuldigt, ein aktuelles Foto ihres Vaters Bruce Willis in den sozialen Medien veröffentlicht zu haben. Die 32-Jährige hatte einen Schnappschuss auf Instagram geteilt, diesen jedoch angesichts der fortschreitenden frontotemporalen Demenz des Schauspielers wieder gelöscht.
Tallulah erklärte, dass sie am Vortag einen besonders schönen gemeinsamen Moment mit ihrem Vater erlebt habe. Sie habe jemanden gebeten, ein Foto von ihnen aufzunehmen, während sie gemeinsam ein Video des Sängers Frankie Valli anschauten. „Ich war so begeistert von der liebevollen Atmosphäre dieses Augenblicks, dass ich nicht weiter darüber nachgedacht habe, dass das Foto möglicherweise zu intim ist, um es zu veröffentlichen“, räumte Tallulah ein.
„Ich weiß, dass ihr in alle liebt“
Anschließend gestand sie: „Das kann ich einsehen und verspreche, es künftig besser zu machen. Ich weiß, dass ihr ihn alle liebt. Ich liebe ihn. Meine Familie liebt ihn. Und er ist nach wie vor der absolute Held, als den wir ihn kennen.“ Das Foto zeigte Tallulah, wie sie auf einer überdachten Veranda auf einer Schaukel neben ihrem Vater saß und seine Hände hielt.
Schwierig, Veränderungen mitzuerleben
Bruce Willis erhielt 2023 die Diagnose frontotemporale Demenz. Seine Ex-Frau Demi Moore hatte zuvor offen darüber gesprochen, wie schwierig es für sie sei, die Veränderungen bei dem „Stirb langsam“-Star mitzuerleben.
Im „The Oprah Podcast“ schilderte die 64-Jährige, dass es schmerzhaft sei, einen Menschen, der früher „lebendig, stark und zielstrebig“ gewesen sei, durch die Krankheit so verändert zu sehen. Zugleich betonte sie, wie wichtig es sei, Betroffenen auf ihrem aktuellen Entwicklungsstand zu begegnen, statt zu erwarten, dass sie wieder so würden wie früher. „Wenn man das tut, finde ich, entdeckt man eine unglaubliche Sanftheit und etwas Zärtliches, Liebevolles und Warmherziges. Vielleicht ist der Mensch in gewisser Weise verspielter und kindlicher, weil er so viel mehr Fürsorge benötigt“, erklärte Demi. Die Schauspielerin war von 1987 bis 2000 mit Bruce verheiratet und hat mit ihm drei Töchter: Tallulah, Rumer (38) und Scout (35).
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