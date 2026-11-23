Zwei bekannte Namen im deutschen Baumarktgeschäft rücken zusammen. Obi und Toom wollen künftig unter einem Dach auftreten. Dafür steigt die Rewe-Gruppe bei Obi ein – und auch für die Toom-Filialen ist bereits eine neue Zukunft vorgesehen. Gemeinsam könnten die beiden Ketten auf eine beachtliche Marktgröße kommen.
Wie die Tengelmann-Gruppe als Mehrheitsgesellschafterin von Obi und die Rewe-Gruppe in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt gaben, übernimmt Rewe 30 Prozent an Obi. Im Gegenzug sollen die Toom-Baumärkte in Obi-Filialen umgewandelt werden. Das berichtete am Montag auch die „WirtschaftsWoche“.
Der geplante Zusammenschluss würde zwei große Anbieter der Branche vereinen. Obi betreibt in Deutschland 358 Märkte und erzielte dort zuletzt einen Umsatz von 5,8 Milliarden Euro. Toom gehört zur Rewe-Gruppe. Zusammen kommen die beiden Baumarktketten auf rund 650 Standorte und einen Umsatz von insgesamt 8,2 Milliarden Euro.
Geldbedarf bei Tengelmann
Hinter dem Einstieg von Rewe stehen offenbar auch finanzielle Überlegungen. Laut „WirtschaftsWoche“ benötigt die Tengelmann-Gruppe dringend Geld – unter anderem wegen familiärer Streitigkeiten und finanzieller Verpflichtungen. Obi ist mit Abstand der größte Geschäftsbereich des Konzerns.
Tengelmann hält derzeit rund 74 Prozent an Obi. Die übrigen Anteile gehören dem Bochumer Mercedes-Händler Lueg. Mit dem Einstieg von Rewe würde sich die Eigentümerstruktur entsprechend verändern.
Kartellbehörden müssen noch zustimmen
Fix ist der Zusammenschluss allerdings noch nicht. Der Anteilsverkauf benötigt zunächst die Zustimmung der Kartellbehörden. Schließlich würden mit Obi und Toom die Nummer zwei und die Nummer vier des deutschen Baumarktmarktes zusammengehen. Ob die Wettbewerbshüter grünes Licht geben, ist daher noch offen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.