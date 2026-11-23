Kartellbehörden müssen noch zustimmen

Fix ist der Zusammenschluss allerdings noch nicht. Der Anteilsverkauf benötigt zunächst die Zustimmung der Kartellbehörden. Schließlich würden mit Obi und Toom die Nummer zwei und die Nummer vier des deutschen Baumarktmarktes zusammengehen. Ob die Wettbewerbshüter grünes Licht geben, ist daher noch offen.