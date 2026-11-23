„Nachrichten sollen einschüchtern und mundtot machen“

Im Vorfeld des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am 25. November hat sich die Volksanwältin dazu entschlossen, aus den Hassmails vorzulesen. In einem Video auf Instagram zeigt sie, welchen Anfeindungen Frauen auch in öffentlichen Funktionen ausgesetzt sein können.