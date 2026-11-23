Diese Nachrichten machen fassungslos: Volksanwältin Gaby Schwarz (ÖVP) wird seit Jahren mit übelsten Beschimpfungen und Hassbotschaften konfrontiert. Jetzt bricht sie ihr Schweigen, liest öffentlich aus den widerlichen Mails ...
„Hallo Schwarz, du drogensüchtige H*re ... Wie lange willst du uns noch verar*chen, du menschenverachtende Trampels*u?“
Oder: „Schwarz du geisteskranke dumme S*u!“
Es sind nur mehrere Beispiele aus einer Reihe erschütternder Hassnachrichten, die Volksanwältin Gaby Schwarz in den vergangenen Jahren erhalten hat. Sexistische Beleidigungen, persönliche Erniedrigungen und massive verbale Attacken gehören zu den Inhalten dieser Mails.
Jetzt macht Schwarz die Nachrichten öffentlich – ganz bewusst und aus einem ernsten Anlass.
„Nachrichten sollen einschüchtern und mundtot machen“
Im Vorfeld des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am 25. November hat sich die Volksanwältin dazu entschlossen, aus den Hassmails vorzulesen. In einem Video auf Instagram zeigt sie, welchen Anfeindungen Frauen auch in öffentlichen Funktionen ausgesetzt sein können.
„Ich habe lange überlegt, ob ich diese widerlichen Nachrichten öffentlich machen soll“, erklärt Schwarz. Doch für sie steht fest: Schweigen ist keine Lösung.
„Sie enthalten sexistische Beschimpfungen, Drohungen, Erniedrigungen und haben eines gemeinsam: Sie sollen einschüchtern und mundtot machen.“ Ihre Botschaft ist deutlich: „Auch verbale Gewalt ist Gewalt!“
Mit ihrer Aktion will Schwarz auf ein Problem aufmerksam machen, das oft unterschätzt wird. Denn Gewalt gegen Frauen zeigt sich nicht nur in körperlichen Übergriffen. „Kontrolle, Beschimpfungen, psychische Gewalt sind gefährliche Vorboten“, warnt die Volksanwältin.
Ob in den eigenen vier Wänden, am Arbeitsplatz, auf der Straße oder im Internet – Frauen können überall mit Übergriffen und Erniedrigungen konfrontiert werden. Gerade verbale Attacken und sexistische Bemerkungen würden häufig verharmlost. Damit müsse Schluss sein.
Eindringlicher Appell: „Hinschauen statt wegsehen!“
Schwarz fordert mehr Mut und Zivilcourage im Alltag. Wer frauenfeindliche Beschimpfungen oder Grenzüberschreitungen beobachtet, dürfe nicht einfach wegsehen. Auch vermeintlich harmlose sexistische Witze dürften nicht länger einfach hingenommen werden. Für Schwarz steht fest: „Gewalt an Frauen ist keine Privatsache.“
Trotz der massiven Anfeindungen will die Volksanwältin weiter öffentlich Stellung beziehen: „Als Frau, als Volksanwältin und als Feministin werde ich mich auch in Zukunft nicht mundtot machen lassen“, stellt sie klar.
Auch heuer unterstützt sie die internationale Kampagne „Orange the World“. Während der „16 Tage gegen Gewalt“ will sie auf ihren Social-Media-Kanälen verstärkt über Gewalt gegen Frauen informieren und für mehr Bewusstsein sorgen.
Ihr abschließender Appell könnte deutlicher kaum sein: „Jede Frau hat das Recht auf ein Leben ohne Gewalt. Frauenrechte sind Menschenrechte!“
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