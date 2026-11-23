Aus der Ukraine und aus Russland sind am Montag wieder folgenschwere Attacken gemeldet worden. Auf beiden Seiten sind Todesopfer zu beklagen.
Russland attackierte nach Angaben seines Verteidigungsministeriums in der Nacht Energieanlagen und Infrastruktur in der ukrainischen Hafenstadt Ismail. In der russischen Region Perm wurde laut lokalen Angaben ein Mensch bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet. Im ebenfalls russischen Tatarstan zerstörten Drohnen Öllageranlagen, berichtete Interfax unter Berufung auf Lokalbehörden.
Meldungen über Tote oder Verletzte lagen in diesem Fall zunächst nicht vor. In der Region Perm seien zwei weitere Personen verletzt und mehrere Industrieanlagen beschädigt worden. Die Region liegt gut 1700 Kilometer von der Ukraine entfernt. In ihr befindet sich eine Ölraffinerie, die bereits mehrfach Ziel ukrainischer Drohnenangriffe war. Außerdem sei ein Schiff mit Militärfracht in der Nähe von Odessa getroffen worden.
So sieht die Lage in Perm aus:
Zahl der Toten in Region Kiew stieg auf 15
Unterdessen stieg laut ukrainischen Angaben nach den russischen Angriffen in der Region Kiew vom Wochenende die Zahl der Toten auf mindestens 15. Allein bei einer nächtlichen Attacke auf ein Wohnhaus in der Gemeinde Dymer wurden nach Angaben des Gouverneurs der Region, Tymur Tkatschenko, mindestens elf Menschen getötet. Das fünfstöckige Wohngebäude im rund 45 Kilometer nördlich von Kiew gelegenen Dymer war in der Nacht auf Sonntag getroffen worden.
Nach Angaben des staatlichen Rettungsdienstes waren unter den Toten ein Jugendlicher und eine Frau. Bilder zeigten Rettungskräfte, die nach dem Teileinsturz des Gebäudes die rauchenden Trümmer durchkämmten. Dabei konnte am Sonntagabend ein Kind lebend gerettet werden, wie Gouverneur Tkatschenko im Onlinedienst Telegram mitteilte. Es gab aber immer noch Vermisste.
Hier sehen Sie die Rettung des Kindes:
„Teil des Völkermords Russlands an der Ukraine“
Nach Angaben von Ministerpräsident Serhij Korezkyj wurde das fünfstöckige Gebäude in Dymer getroffen „während die Bewohner noch schliefen“.
Drei weitere Menschen wurden getötet, als in Wyschnewe ein Supermarkt bei einem russischen Angriff getroffen wurde, wie der Bürgermeister der Stadt, Illja Dikow, im Onlinedienst Facebook mitteilte. 15 weitere Menschen wurden verletzt. Zudem wurde den Angaben zufolge ein Mensch bei einem Angriff auf ein Privathaus in Bila Zerkwa getötet.
Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Donnerstag angekündigt, die jüngsten ukrainischen Angriffe auf die Krim-Brücke würden eine „sehr viel schmerzhaftere“ Antwort Moskaus nach sich ziehen. Die für die Versorgung der von Russland annektierten Halbinsel wichtige Brücke war durch ukrainische Attacken schwer beschädigt worden.
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