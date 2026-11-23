Meldungen über Tote oder Verletzte lagen in diesem Fall zunächst nicht vor. In der Region Perm seien zwei weitere Personen verletzt und mehrere Industrieanlagen beschädigt worden. Die Region liegt gut 1700 Kilometer von der Ukraine entfernt. In ihr befindet sich eine Ölraffinerie, die bereits mehrfach Ziel ukrainischer Drohnenangriffe war. Außerdem sei ein Schiff mit Militärfracht in der Nähe von Odessa getroffen worden.