Was an Geld eingespart werden muss, wird offenbar durch überlegtes Einkaufen wettgemacht: Geschenke werden immer früher besorgt. Anfang November sind bereits 43 Prozent damit beschäftigt. Die zweite Novemberhälfte entwickelt sich dafür zu dem, was früher der Dezember war: Noch letztes Jahr nahmen sich 47 Prozent ihre Weihnachtseinkäufe erst für die letzten 24 Tage vor dem Fest vor, heuer sind es nur noch 34 Prozent. Die Zahl derer, die bis zur zweiten Dezemberhälfte warten, ist in den letzten zehn Jahren überhaupt um zwei Drittel geschrumpft.