Die traditionelle vorweihnachtliche Umfrage des Wiener Handels zeigt: Auch das Christkind muss inzwischen auf Preise schauen, bleibt aber trotzdem äußerst spendabel. Was wann besorgt wird, hat sich im Vergleich zum Vorjahr bemerkenswert stark verändert.
Für die Weihnachtswünsche der Wiener liegt offenbar eine fixe Summe bereit: 460 Millionen Euro werden heuer laut der Wiener Wirtschaftskammer für Weihnachtsgeschenke ausgegeben – exakt so viel wie im Vorjahr, auch wenn die Inflation den Wert ein wenig drückt. Bemerkenswert dabei: Sowohl in bescheideneren als auch in besser ausgestatteten finanziellen Verhältnissen wird das offenbar umso großzügiger ausgeglichen.
Last-Minute-Shopper als aussterbende Art
Im Schnitt reservieren Wiener Christkindln heuer 300 Euro für Geschenke, das sind fünf Euro weniger als im Vorjahr. Diese Einsparungen betreffen aber nur ein Viertel der Wiener und vor allem den budgetären Mittelbereich zwischen 200 und 400 Euro, auf den sich immer mehr konzentriert. Trotzdem ist die Zahl derer kleiner geworden, die nur höchstens 200 Euro ausgeben wollen. Auf inzwischen acht Prozent gewachsen ist auch die Gruppe, die über 800 Euro für Geschenke ausgibt.
Was an Geld eingespart werden muss, wird offenbar durch überlegtes Einkaufen wettgemacht: Geschenke werden immer früher besorgt. Anfang November sind bereits 43 Prozent damit beschäftigt. Die zweite Novemberhälfte entwickelt sich dafür zu dem, was früher der Dezember war: Noch letztes Jahr nahmen sich 47 Prozent ihre Weihnachtseinkäufe erst für die letzten 24 Tage vor dem Fest vor, heuer sind es nur noch 34 Prozent. Die Zahl derer, die bis zur zweiten Dezemberhälfte warten, ist in den letzten zehn Jahren überhaupt um zwei Drittel geschrumpft.
Mehr Bekleidung, weniger Bücher
Außerdem wird die Erfüllung von Wünschen offenbar immer persönlicher: Machten noch letztes Jahr Gutscheine und Bargeld 54 Prozent aller Geschenke (21% + 33%) aus, sind es heuer nur 48 Prozent (17% + 31%). Der neue Spitzenreiter der Wunschlisten ist Bekleidung mit 34 Prozent. Letztes Jahr waren es 27 Prozent und Platz drei auf den Listen. Umgekehrt abgestürzt sind Bücher als Geschenke: Vor einem Jahr noch bei einem Drittel aller Christkindln beliebt, machen sie heuer nicht einmal ein Viertel aus.
Weiterhin bleiben die Weihnachtseinkäufe eine Domäne des stationären Handels in Wien. „Gerade zu Weihnachten wollen viele die Geschenke sehen, riechen, angreifen und gleich mitnehmen können“, schlussfolgert Wiens Handelsobfrau Margaretet Gumprecht. Acht von zehn Wienern wollen dort Geschenke besorgen. Ebenso wollen aber sieben von zehn Wienern zumindest einen Teil der Geschenke – im Schnitt drei von sieben – online besorgen. Die Inspiration dafür holen sie sich meist in den Wiener Geschäften. Trotzdem fließen 60 Prozent des gesamten Wiener Geschenkbudgets an zumeist internationale Online-Händler.
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